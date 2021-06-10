إطلالات من إيفا لونغوريا لتبدي أطول قامة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يونيو 2021 07:34 مساءً - تعتبر النجمة إيفا لونغوريا من النجمات اللاتينيات الأكثر سحراً في هوليوود اليوم على الرغم من قصر قامتها، إلا إيفا لونغوريا تدرك تماماً كيف تختار ملابسها وتنتعل الأحذية المسطحة من دون خجل وتبدو أطول مما هي عليه في الحقيقة، فكيف تختار النجمة أزياءها؟



أتمت إيفا لونغوريا الخمسين من عمرها وهي متزوجة ولديها طفلان ولا تزال سفيرة ماركة لوريال وتبدو اليوم أجمل مما كانت عليه في السابق والسبب يكمن في انها باتت أكثر خبرة مما كانت عليه في بداياتها، فبالإضافة الى كونها ممثلة ومنتجة، دخلت إيفا لونغوريا عالم الموضة بعد إطلاقها أول خط للأزياء باسمها أرادته باسعار مقبولة لتوصل رسالة مفادها أن الجمال يجب أن يكون في متناول الجميع.



ما أبرز الإطلالات التي ظهرت فيها مؤخراً وبدت فيها اكثر طولاً من الواقع؟





نسقت إيفا لونغوريا قميصاً حريرياً أزرق عقدته فوق خصرها لتظهرساقيها بمزيد من الطول وارتدت معه تنورة طويلة واسعة مع شقة جانبية. وانتعلت صندلاً نيود عالي وحملت حقيبة حمراء مزودة برباط طويل.

الصورة من حساب إيفا لونغوريا على انستغرام

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ارتدت فستاناً أبيض أبرز جاذبية بشرتها السمراء وهو يتميز بياقة واسعة على شكل سبعة وفتحة أمامية عند تنورته والفتحات والشقوق العامودة إضافة القماش المخطط العامودي تضفي المزيد من الطول الى الساقين وهذا ما تريده النجمة الحسناء. أما انتعال الأحذية النيود فعتبره بمثابة خدعة بصرية تلجأ اليها لتبدو الساق أطول من دون ألوان بارزة تحدّدها.

الصورة من حساب إيفا لونغوريا على انستغرام

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ظهرت إيفا لونغوريا بفستان بلون البيج منسدل الأكتاف ومزدان بالكشاكش فيما يبدو من الأسفل مطاطياً وضيقاً ليمنحها سنتمترات إضافية. وقد انتعلت الحذاء العالي الميتاليكي ونلاحظ ابتعادها عن الألوان الصارخة.

الصورة من حساب إيفا لونغوريا على انستغرام



نسقت البدلة الخضراء مع كروب توب ابيض قصير وتنورة خضراء عشبية وهو اللون السائد لهذا الموسم وتتميز بشق جانبي حرصت النجمة على إظهاره ليزيد من طولها في الصورة التي نشرتها خاصة وانها كانت حافية القدمين، ولكنها تبدو كما لو انها تنتعل الكعب العالي.

الصورة من حساب إيفا لونغوريا على انستغرام

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تحرص إيفا لونغوريا حتى خلال ممارستها الرياضة على انتقاء بزات ضيقة زاهية مع حذاء رياضي أبيض لتبدو أطول من الحقيقة.

الصورة من حساب إيفا لونغوريا على انستغرام



تهوى ارتداء الشورتات التي تظهر ساقيها النحيفتين مع انتعال كعب عالي او حذاء ضخم مما يجعلها تبدو أطول في الصور التي تنشرها النجمة.

الصورة من حساب إيفا لونغوريا على انستغرام

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