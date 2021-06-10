الترابي يكسب.. خبيرة تجميل تشرح موضة ألوان مكياج صيف 2021 «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الصيف له ألوانه المميزة الزاهية، خاصة في الملابس، ولكن يتسم الماكياج عادة فيه بالبساطة المطلقة، والألوان الهادئة، تارة لأن النزول صباحا في الصيف يمكن أن يتسبب في ذوبانه، وتارة أخرى لأن البشرة عادة ما تكتسب سمرةً في خلال الصيف، بسبب السفر والشمس والبحر وغيرها من نشاطات الصيف المختلفة.

وتتميز ألوان الصيف بأنها هادئة وناعمة، حيث يعتبر الميكاب جزء هام من حياة كل فتاة وفي الحياة اليومية بشكل عام وفي جميع المناسبات، وفي هذا الصدد كشفت خبيرة التجميل إنجي فاروق، عن موضة ألوان صيف 2021، وقالت إنها تتميز برسم العين بشكل واضح وصريح بالدرجات الترابية ودرجات الأورانج والنود مع الـsoft blending للعين.

وأضافت إنجي فاروق لـ«هن» أن رسمة الـ«آي لاينر» بدرجات ألوانه المختلفة موضة صيف 2021، ولا يشترط أن يكون الأسود فقط، وذلك مع رسم الشفاه بدرجات الأحمر المطفي، أو درجات البيج والبينك، ويفضل وضع ملمع شفاه الجلوسي.

وأكملت خبيرة التجميل إنجي فاروق حديثها عن قواعد وضع الرموش في العيون المبطنة، موضحة أنه يناسبها، الرموش يكون سمكها واحد، أما العيون القريبة نستخدم الرموش العالية من المقدمة، أما العيون المدورة والواسعة يستخدم فيها الرموش التي تكون من الطرف أطول وأقصر من الأمام.

وأشارت إلى أن الـ«هايلايتر» الصيفي يميل إلى البرونزي، أو الروز الفاتح، ولا تزال الالوان الترابية، والنود والبرتقالي هي الموضة المتسيدة في صيف 2021، أما ألوان الروج فهي الروز، والبينك، والنود، وكذلك البرتقالي والخوخي.

ونصحت خبيرة التجميل أنه عند شراء المكياج بدون وعي أو معرفة بالأنواع والاستخدامات، يجب عدم التردد في سؤال الخبير الموجود بمحلات التجميل عن أهمية المستحضر والطريقة الصحيحة لاستخدامه قبل الإقدام على شرائه، ومشاهدة فيديوهات تعليمية على الإنترنت لوضعها بحرفية.