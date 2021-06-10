«قطار الزواج» خال من حسناوات السينما المصرية.. بينهن نرمين الفقي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت الفترة الماضية تنظيم عدد من حفلات الزفاف الخاصة بعدد من الفنانين والفنانات، فضلا عن إعلان البعض خطبته، وعقب إعلان إقامة حفل الزفاف أو الخطوبة، يتصدر كل منهم تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مثل الفنانة بشرى والفنانة درة وياسمين صبري وياسمين عبد العزيز ومنة عرفة، وعلى الجانب الآخر أعلن عدد من الفنانات انفصالهن عن شريك حياتهن سواء كان ذلك بالطلاق أو بفسخ الخطوبة مثل الفنانة نيللي كريم وغادة عادل.

ويوجد عدد من الفنانات لم يسبق لهن تجربة الزواج من قبل، بالرغم من كبر سنهن أو اقترابهن من سن الـ50، ونرصد من خلال هذا التقرير أسماء عدد من الفنانات الذين لم يسبق لهن الزواج من قبل، كالتالي:

الفنانة نرمين الفقي

الفنانة نرمين الفقي لم يسبق لها الزواج من قبل، حيث صرحت في أحد اللقاءات التلفزيونية بأن ما منعها من الزواج ظروف مرض والدتها.

مي عز الدين

وتعد الفنانة مي عز الدين من أبرز الفنانات الذين لم يسبق لهم الزواج من قبل، وبالرغم من إعلانها في وقت سابق خطبتها من لاعب الكرة الشهير محمد زيدان، إلا أنهما بعد مرور فترة زمنية انفصلا عن بعضهما البعض، ومنذ ذلك الحين لم ترتبط مرة أخرى.

ناهد السباعي

قبل ساعات قليلة من إقامة حفل زفافها، تركت الفنانة ناهد السباعي حفل الزفاف الخاص بها ورفضت حضوره، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان خطوبتها، كما تحدثت في لقاء سابق لها، عن أنها استقبلت إشارات من شقيقها المتوفى، الذي أخبرها من خلالها بضرورة عدم استكمال الزواج.

منة شلبي

شائعات كثيرة لاحقت الفنانة منة شلبي حول ارتباطها عدة مرات، وكان آخرها عندما نشرت إحدى المواقع خبرا عن ارتباطها بشاب خارج الوسط الفني، وعلى الفور خرجت الفنانة منة شلبي عن صمتها لتعلن أن جميع تلك الأخبار شائعات، وفي لقاء نادر لها في برنامج «صاحبة السعادة»، أوضحت منة شلبي أنها لم تكن رافضة لمبدأ الزواج، ولكنها وجدت نفسها في مسيرتها الفنية تلك.

الفنانة حورية فرغلي

تصدرت الفنانة حورية فرغلي تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وذلك بعد ظهورها مرة أخرى عقب إجرائها لعملية جراحية تجميلية في الأنف، ما جعلها تظهر في عدد من البرامج التلفزيونية، وفي آخر لقاء لها أوضحت أنها لم ترتبط بعد وفاة خطيبها سوى مرة واحدة، لم تستمر طويلا، إذ أنه بعد حضوره افتتاح فيلم «كلمني شكرا» معها، فسخ خطبته منها في الحال، لافتة إلى أنها ترغب في الزواج، ولكنها لم تجد الشخص المناسب حتى الآن.