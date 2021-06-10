الامارات | العراق..مدمن يقتل حفيده الرضيع بالمخدرات والكحول

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق..مدمن يقتل حفيده الرضيع بالمخدرات والكحول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت جريمة بشعة الرأي العام العراقي، وتحولت تفاصيلها المخيفة إلى القصة الأكثر تداولا، وحديثا بين الناس، حيث أعلنت وزارة الداخلية العراقية في منطقة المحمودية، اليوم الخميس، كشف قاتل طفل رضيع (9 أشهر)، كان الاعتقاد أن وفاته طبيعية، ليتبين أن من أقدم على قتله هو جده والد أمه من خلال وضع المخدرات والكحول في حليبه.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن المؤشرات الأولى، والأوراق التحقيقية للقضية تم تسجيلها على أن الوفاة طبيعية، لكن محققين اكشتفوا الجريمة، واعترف الجد بوضع أعشاب مخدرة مع الكحول وإضافتها إلى حليب الطفل الرضيع أثناء فترة نوم أمه". ونقلت وزارة الداخلية عن الجده قوله: "فعلت ذلك دون شعور بسبب إدماني على شرب الكحول والمواد المخدرة".

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