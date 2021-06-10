نور عمرو دياب: مشوفتش أهلي من بداية كورونا.. ومتابعون: اتكلمي عربي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد إعلان جانا عمرو دياب، مساء أمس، رغبتها في بيع ملابسها، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي، خرجت أختها نور عمرو دياب في بث مباشر، اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ووجه عدد من المتابعين عدة أسئلة شخصية ردت عليها باللغة الإنجليزية، كما عبر الكثيرون عن حبهم لها وتغزلوا بها وبجمالها.

واختلفت الأسئلة التي وجهها المتابعون لنور عمرو دياب الخاصة عن حياتها الشخصية والأسرية وتفاصيل دراستها بالخارج، وكان من أبرز تلك الأسألة «إمتى آخر مرة شوفتي أهلك فيها»، لتجيب عليهم أنها لم تر والديها أو أحدا من أفراد أسرتها منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا، ووجه آخر سؤال لها عن تخصص دراستها بالخارج وعدد السنوات التي قضتها في لندن، لتجيب عليه بأنها تدرس علم البيولوجي، لافتةً إلى أنها مقيمة في لندن منذ 10 سنوات.

وعن الأماكن المفضلة لها في مصر، أجابت نور أنها تعشق محافظة الأقصر، لافتة إلى أنها لم تتزوج حتى الآن، كما أنها لن يفرق معها شكل أو جنسية الشخص الذي تريد الزواج به، فعندما تجد تؤأم روحها ستتزوج به على الفور.

ووجه عدد من المتابعين انتقادات لها بسبب حديثها باللغة الإنجليزية، وطالبها الكثيرون بالتحدث باللغة العربية، وكانت تتحدث بالعربية لمدة دقائق معدودة، قبل أن تعاود التحدث باللغة الإنجليزية مرة أخرى، وعللت ذلك للمتابعين بأنها لا تجد من تتحدث معه اللغة العربية خلال إقامتها في لندن، ما جعلها تتحدث كثيرا باللغة الإنجليزية، كما أنها تجد صعوبة في التحدث به لفترة طويلة.