احذر.. هذه العلامة في العين قد تشير إلى الإصابة بالسرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

علامات وأعراض كثيرة حذر منها الأطباء، لأنها قد تشير إلى الإصابة بمرض السرطان، منها ما يظهر على الأعضاء الخارجية للجسم، وبعدها يظهر على الآلام التي يشعر بها المريض في الأعضاء الداخلية للجسم، وبمرور الوقت ومع التطور العلمي، ظهرت علامات حديثة قد تشير إلى الإصابة بالسرطان، بحسب ما أوضحه الدكتور ألكسندر إفدوكيموف، للقناة الخامسة الروسية، حول ظهور علامة جديدة قد تشير إلى الإصابة بالسرطان.

علامة في العين قد تشير إلى الإصابة بالسرطان

ووفق موقع «health line»، أوضح طبيب الأعصاب ألكسندر إفدوكيموف، خلال حديثه للقناة الخامسة الروسية، إن تشنجات العين اللاإرادية من الممكن أن تكون علامة على الإصابة بالسرطان، فإن أحد الأسباب المحتملة للارتعاش اللاإرادي للجفن العلوي أو السفلي هو مشاكل الجهاز العصبي المركزي والمحيطي.

وأضاف «إفدوكيموف» خلال حديثه، أن الارتعاش يكون في أكثر الأحيان ناتج عن ضرر في العصب الوجهي أو التهاب الدماغ أو التهاب السحايا أو سرطان المخ أو أسباب خطيرة أخرى، لافتا إلى أنه في مثل هذه الظروف، وعند حدوث تشنجات في العين، يتم معرفة التشنج العصبي بمدته، محذرا من تكرار ذلك الأمر، إذ أنه يمكن أن يستمر شهرين أو ثلاثة أو أربعة شهور، وإذا استمرت التشنجات اللاإرادية لدى الشخص الذي يعاني منها لأكثر من شهرين، فعليه زيارة الطبيب فورا لإجراء الفحوصات، وإذا لزم الأمر يجب وصف العلاج.

وأنهى الدكتور إفدوكيموف حديثه، موضحا أن ارتعاش العين دائما ما يبدأ بسبب الإرهاق والإجهاد، كما أن ذلك يكون بسبب الحمل الكبير على العمود الفقري الخاص بالعنق في مثل هذه الحالات، ومن الضروري أن يتم التوجه إلى طبيب لإجراء الكشف الطبي.