فيديو نادر للراحل سمير غانم يغني في زفاف حفيدة شقيقته: «يا ليل طول شوية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما زالت حالة الحزن تسيطر على الوسط الفني والجمهور المصري بشكل عام، عقب وفاة الفنان الكبير سمير غانم خلال الشهر الماضي، بعد تدهور حالته الصحية وصراعه مع المرض والذي استمر لقرابة أسبوعين، بعد نقله للمستشفى هو وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وبالرغم من مرور أكثر من أسبوعين على وفاته، إلا أن زوجته لم تعلم بخبر فاته حتى الآن، مراعاة لحالتها الصحية.

ومنذ اللحظة الأولى من إعلان وفاة الفنان سمير غانم، تصدرت أسرته بالكامل تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تناول وسائل الإعلام لعدد من المواقف الإنسانية لابنتيه ومواقف الفنانين معهم، فضلا عن رغبة الكثيرين في الاطمئنان على الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.

وتداول المقربون من الفنان الراحل والجمهور عددا من المواقف الإنسانية للفنان سمير غانم، فضلا عن إعادة نشر لقاءاته التلفزيونية وحديثه حول علاقته الأسرية ومواقفه الإنسانية، فضلا عن فيديوهات نادرة له وأخرى برفقة إيمي ودنيا عندما كانوا أطفالا.

وخلال الساعات القليلة الماضية، انتشر فيديو نادر للفنان الراحل سمير غانم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حضوره لحفل زفاف حفيدة شقيقته، وظهر خلال الفيديو أثناء جلوسه على إحدى الطاولات ممسكا بالميكروفون، وأخذ يردد كلمات أغنية «ياليل طول شوية.. عالسهرة الحلوة دي.. ده الغالي علينا غالي.. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة».

وأثناء غناءه في الحفل، التف حوله عدد كبير من المعازيم الموجودين في حفل الزفاف، مرددين معه كلمات الأغنية ومتفاعلين معه، كما اقترب العروسان منه ليتفاعلا معه من خلال رقصهما على الأغنية.