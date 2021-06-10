شروط الحصول على 20 ألف جنيه من «التأمين» بعد الطلاق: يفوت على الزواج 3 سنوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كثير من السيدات قد تضطر للعمل تحت ضغوط وبأموال قليلة، لتستطيع الصرف على أبنائها بعد الطلاق، خاصة حين يتخلى الأب عن التربية والصرف على أبنائه في الكثير من الأحيان، ما يجعل المرأة في أضعف حالاتها دون زوج أو سند حقيقي يمكن، وهو ما عمل مشروع التأمين الجديد على تغييره، من خلال الضمان للسيدات ذمة مالية بعد الطلاق، عبر إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق.

وفي هذا الصدد، أوضح المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع التأمين الموحد الجديد، جمع بين أربعة مشاريع قوانين، وحاول أن يمد الحماية التأمينية لأكبر قدر من المواطنين ومن بينهم المطلقات، موضحا أن المادة 19 من مشروع القانون الجديد تتحدث عن حالات الطلاق، وتم ملاحظة أن المرأة المصرية بعد الطلاق تأخذ فترة من الزمن، وتحتاج مبلغ من المال تدير شؤونها حتى صدور مستحقاتها المالية من الطلاق.

شروط الحصول على مبلغ 20 ألف جنيه للمطلقات

- ان تكون مطلقة للمرة الثالثة، طلاق بائن لا رجعة فيه.

- يجب أن تمر على فترة الزواج قبل الطلاق 3 سنوات على الأقل، لمنع التحايل أو التلاعب.

- مبلغ التعويض من 15 ألف إلى 20 ألف جنيه.

- تأخذ شركات التأمين أقساط حتى يتم الدفع، وهو قسط يدفعه الزوج ضمن رسوم الزواج.

- الأقساط التي تدفع تكون من 50 إلى 75 جنيها قسط أول، والقسط الثاني يكون عند إشهار الطلاق، ويكون 25 جنيها، والذي تأخده شركات التأمين.

- يتم جمع تلك الأموال وتكون هذه الحصيلة ضمن التعويضات، وتقدم المرأة المطلقة هذه الوثيقة لشركة التأمين ويتم صرف مبلغ التعويض.

- الفترة الزمنية التي تحتاجها المرأة المصرية للحصول على مستحقاتها المالية بعد الطلاق تقارب 8 أشهر.

- فكرة مشروع التأمين الموحد الجديد، تعتمد على توفير مبلغ حتى توفق أوضاعها المالية الجديدة وتحصل على حقوقها.