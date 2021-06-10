هل يفيد الأسبرين مرضى فيروس كورونا؟.. دراسة توضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

على مدار العام ونصف الماضيين، وبعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، أصبح هناك تخوفات كثيرة من الإصابة به، ما جعل الأشخاص يقبلون على تناول المضادات الحيوية والفيتامينات المختلفة والإسبرين، اعتقادا منهم أن ذلك يقيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشف عدد من الأطباء علاقة الأسبرين بفيروس كورونا، كما كشفت دراسة حديثة أن تناول جرعة خفيفة من الأسبرين من الممكن أن يحمي رئة المريض عند الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تقليل حاجته إلى دخول المستشفى أو الوضع تحت جهاز للتنفس الاصطناعي، وفق «سي إن إن» نقلا عن «health line».

ونرصد من خلال هذا التقرير علاقة تناول الأسبرين بالحماية من فيروس كورونا المستجد، وفق الدراسة التي أجراها فريق باحثين من جامعة جورج واشنطن، والتي أوضحت أن أقراص الأسبرين التي تباع بثمن رخيص في الصيدليات بأغلب دول العالم، من الممكن أن تخفض نسبة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، كما أن تناول الأسبرين قد يؤدي إلى خفض عدد وفيات فيروس كورونا المستجد التي يتم تسجيلها داخل المستشفيات بنسبة 47%.

وبالرغم من تلك الفاعلية القوية، إلا أن سعره زهيد في جميع دول العالم، وليس مكلفا على الإطلاق، مقارنة بأدوية مخصصة لمرض «كوفيد 19»، مثل «ريميدسيفر» الذي يكلف العلاج به آلاف الدولارات.

وأكدت نتائج الدراسة التي أجريت لإثبات العلاقة بين الأسبرين ودواء كورونا، أن أخذ الأسبرين يعمل على تخفيض الحاجة إلى الوضع تحت جهاز التنفس الاصطناعي بنسبة 44%، كما تقلل من فرصة إدخال المرضى إلى وحدات العناية المركزة بنسبة 47%، وبالنسبة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، يعمل الأسبرين على تقليلها أيضا.