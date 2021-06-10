الامارات | شاهد فيديو"الأوتوبيس"الذي أثار جدلا واسعا في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو"الأوتوبيس"الذي أثار جدلا واسعا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار فيديو تداولته وسائل إعلام مصرية، ومنصات التواصل الإجتماعي، جدلا وغضابا واسعا في مصر. ويوثق الفيديو قيام بائع تذاكر داخل أتوبيس عام، بإهانة رجل مسن.

بدأت الواقعة عندما استقل الرجل المسن أتوبيس نقل عام، وأخرج كارنيه اشتراك سنوي، ولكن طالبه بائع التذاكر بإخراج بطاقته، ليرفض الراكب قائلا "أنا هكدب عليك يا ابني"، ليرد "آه وقوم أقف الأتوبيس مش هيتحرك"، ليرد الرجل المسن "أنت مجنون".

وقال الكمسري للراكب "هنقف في أي مكان على أقرب قسم وهلبسك تهمة التعدي على معدات الأتوبيس، وهوديك في داهية أنت بتشتمني وأنا أحسن منك ومن عيلتك كلها"، فما كان من الرجل المسن إلا أن قال له مستنكرا "أنا غلطت فيك إزاي، طيب يا ابني أنا آسف أنا راجل كبير قد أبوك".

وأثار مقطع الفيديو، غضبا واسعا بين مشاهديه، مطالبين بمحاسبة بائع التذاكر على ما فعله، وحتى لو كان الرجل المسن قد أخطا فلا يجب معاملته هكذا، وأن كبار السن لهم احترامهم وتقديرهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news