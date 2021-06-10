هل هناك علاقة بين مقاس الكمامة وخطر الإصابة بـ كورونا؟.. دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة سينسيناتي، أن أقنعة الوجه ذات المقاس غير المناسب تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالعدوى من مسببات الأمراض المنقولة بالهواء مقارنةً بالأقنعة المجهزة خصيصًا، وفقًا لما ذكره موقع medicalxpress.

استخدم الباحثون في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة كاليفورنيا، التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير المقطعي المحوسب لثلاثة أقنعة وجه مختلفة الأحجام متصلة بثلاثة رؤوس وهمية مختلفة الحجم لقياس الفجوات بين الوجه والنسيج، ثم قاموا بحساب التسريبات من هذه الفجوات لتحديد مخاطر الإصابة.

ووجدوا أنه في حين أن أقنعة N95 هي حواجز فعالة ضد الأمراض المنقولة بالهواء مثل COVID-19 ، فإن الأقنعة غير المناسبة يمكن أن يكون لها تسرب كبير حول الوجه مما يقلل من فعاليتها ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

قال روباك بانيرجي، الأستاذ في قسم الهندسة الميكانيكية وهندسة المواد في جامعة كاليفورنيا: "كثير من الناس لا يدركون أن ملاءمة أقنعة الوجه يمكن أن تختلف، فهناك أشكال وجه مختلفة وأحجام مختلفة من الأقنعة، فإذا لم تتماشى معهم بشكل جيد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريبات أكبر ومخاطر أعلى للإصابة بالعدوى".

تباين نقل الهباء الجوي المنسوب إلى تسرب جوانب الأقنعة من 30٪ إلى 95٪ بالنسبة لأسوأ الأقنعة ملاءمةً، ووجد الباحثون أن التسريبات كانت على الأرجح حول الأنف، كما لاحظوا أن الفجوات كانت غالبًا غير متناظرة على الوجوه الدمية المتماثلة.

ووجد الباحثون أن أقنعة الوجه غير الملائمة يمكن أن تضاعف من خطر الإصابة بالعدوى على مرتديها والأشخاص من حولهم، فقال بانيرجي: "كثير من الناس لا يرتدون الأقنعة بشكل صحيح، إنهم يبقون أنفهم مكشوفة، وهذا غير مفيد".