إطلالات اليوم: هدى الأتربي بالأسود..ونيكول سابا جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- ريا أبي راشد:

طلت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان باللونين الأبيض والبيي بلو، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

- نيكول سابا:

وارتدت المطربة نيكول سابا فستانا باللونين الأزرق والذهبي، كت بدون أكمام، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- نسرين طافش:

تألقت الفنانة نسرين طافش بفستان أسود كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

- هبة مجدي:

كما ظهرت الفنانة هبة مجدي بفستان باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- هدى الأتربي:

وارتدت الفنانة هدى الأتربي فستانا باللون الأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.