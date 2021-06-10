بالأبيض الكلاسيك.. مي عمر تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها، بصورة لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

وظهرت مي مرتدية بليزر قصير باللون الأبيض، تميز قصته بحرف v من عند الصدر، وضيق من عند الخصر، ما أبرز جمالها ورشاقتها، ومعها جيبة قصيرة بنفس اللون، وتتميز بوجود فتحة من عند الرجل اليسرى، ونسقت معه شنطة بمزيج من الألوان الدافئة.

ومن الناحية الجمالية ارتدت إكسسورات مكونة من ساعة وسلسلة وبعض الخواتم، واعتمدت مكياجاً قوياً وروج باللون النيود، واختارت أن يكون شعرها الويفي منسدل على جانبي كتفيها.