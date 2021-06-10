تعرف على سبب غياب زوجة محمد صلاح وبناته عن إجازته في الجونة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يقضي لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إجازته في مصر على شواطئ الغردقة، بأحد المنتجعات في المدينة الساحلية العالمية «الجونة»، حيث اختار منتجعا سياحيا ظهر فيه مع عدد كبير من المصريين هناك، ولكن لم تظهر معه زوجته «ماجي»، أو ابنتيه مكة وكيان، وهو ما جعل جمهور اللاعب يتسائل عن مكان أسرته، ولماذا لم تظهر معه بناته في الصور.

سبب غياب ماجي عن إجازة صلاح في الجونة

بحسب مصدر مقرب من الأسرة، فإن «ماجي» غابت بالفعل عن إجازة محمد صلاح الصيفية بمصر، حيث قضى عدة أيام بمدينة العلمين في الساحل الشمالي، ثم انتقل إلى مدينة الغردقة ومكث بالجونة شمال المدينة، ومنها إلى جزيرة «بيوض»، المكان المفضل لديه لقضاء إجازته على شواطئ الغردقة، داخل فيلا خاصة، برفقة اثنين من أصدقائه في سرية تامة، ومن المتوقع أن تستمر الإجازة لعدة أيام أخرى.

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وقال مصدر مقرب من «صلاح»، إن زوجته ماجي وبناته لم يغادرن إنجلترا من الأساس، ولا يقضين معه الإجازة الحالية، وهذا هو سر غيابهن عن معظم الصور التي ظهر فيها محمد صلاح مع جمهور ومحبيه، وعاشقي كرة القدم من المصريين الذين يعتبرونه مثل أعلى لهم.

ويبدأ يوم محمد صلاح بمغادرة فيلا الإقامة في حوالي الساعة الحادية عشر صباحا، ثم التوجه إلى مارينا الجونة بمنطقة «أبو تيج»، ليبدأ رحلته على متن لنش خاص بأحد أصدقائه المقربين، إلى جزيرة «بيوض» القريبة من شواطئ الجونة، برفقة اثنين من أصدقائه وسط حراسة خاصة.

ونشر اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في إطار ترويجه للسياحة المصرية، صورة له على متن يخت في أحد الشواطئ بالغردقة، كما نشر فيديو قصير للشاطئ، عبر حسابه على «انستجرام»، مرفقاً بعلم مصر.