تسبب أعراضًا شديدة للإصابة.. تحذيرات من طفرة ثلاثية جديدة لـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

وسط انخفاض لأعداد الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا، بعد فترة من الارتفاع الملحوظ، حذر باحثون بالمعهد الوطني لعلم الفيروسات في الهند، من اكتشاف طفرة ثلاثية جديدة لمتغير كورونا، قد تتسبب في ظهور أعراض شديدة للإصابة بالفيروس، وفقًا لما قاله موقع thehealthsite.

اكتشاف البديل الجديد

اكتشف البديل الجديد لـ"SARS-CoV-2"، الفيروس الذي يسبب الفيروس التاجي، وفقًا للخبراء، تم إخراج المتغير B.1.1.28.2 الجديد أثناء اختبار مسحة الأنف من المسافرين الدوليين، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن المتغير B.1 الجديد يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض كورونا شديدة، وأن تحييد هذا البديل غير ممكن.

وتم جمع عينات المتغير، التي تم تحديدها لأول مرة في البرازيل العام الماضي، جزءًا من المراقبة الجينية المستمرة لـ"SARS-CoV-2"، فقال المؤلف الرئيسي للدراسة براجيا ياداف إن النتيجة مهمة؛ لأن المتغير يصنف على أنه متغير مثير للاهتمام من قبل منظمة الصحة العالمية، مضيفًا: "لاحظنا أيضًا زيادة في شدة المرض وتراجعًا في الدراسة، ما يشير إلى الحاجة إلى فحص اللقاحات الحالية للتأكد من فعاليتها".

ماذا يحدث للجسم بعد دخول المتغير الجديد؟

المتغير الجديد بعد دخول الجسم، يساعد البروتين الشائك الفيروس على إصابة الخلايا البشرية ودخولها، مقارنة بالمتغيرات السابقة لفيروس كورونا الجديد، فإن هذا البديل يسبب أيضًا أعراضًا في الجسم بعد إصابته.

ومتغير "COVID-19" الجديد له نفس الأعراض تقريبًا مثل الأعراض الأصلية، ويصيب أيضًا الجهاز التنفسي بعد دخوله إلى الجسم عن طريق الأنف أو العين أو الفم، ثم ينتشر الفيروس عبر الجهاز التنفسي مسببًا أعراضًا رئيسية مثل:

- صعوبة في التنفس.

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

- البرد والسعال المصحوب بألم في الصدر.

- صداع مزمن.

- التعب أو التعب غير المبرر.

وهناك بعض الأعراض الجديدة التي حذر منها الباحثون، حيث أوضحوا أن المتغير الجديد الذي تم اكتشافه من المسافرين الدوليين في الهند يمكن أن يتسبب أيضًا في فقدان الوزن الشديد وتكاثر الفيروس في الجهاز التنفسي وآفات الرئة والتهاب الرئة الحاد.

هل يمكن للقاحات أن تعمل ضد البديل الجديد؟

وفقًا للخبراء، لا توجد دراسات لإظهار مدى فعالية اللقاحات المتوفرة في الهند في الوقت الحالي، ضد متغير "COVID-19" الجديد، ومع ذلك، ذكرت إحدى الدراسات في وقت سابق أن جرعتين من لقاح فيروس كورونا المصنوع في الهند كوفاكسين أظهر فعاليته في تحييد البديل الجديد.