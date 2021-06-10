في الصيف.. 7 نصائح اتبعها قبل الخروج من المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

في الموجة الحارة، هناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها قبل الخروج من المنزل لتجنب الحرارة المرتفعة، كما ذكر موقع "ndtv".

1- حافظ على رطوبتك:

من المهم تجديد محتوى السوائل في جسمك عن طريق شرب الماء بانتظام، حيث يمكن أن يسبب الجفاف ضعفًا خطيرًا وإرهاقًا وأمراضًا أخرى.

2- انتبه لعلامات الإرهاق الحراري وضربة الحرارة:

الغثيان وضعف العضلات والتشنج من أعراض الإنهاك الحراري، ويمكن أن ينتقل إلى ضربة شمس، وهو أمر خطير للغاية، لأنه مع ضربة الشمس، قد يعاني الأطفال والبالغون من تغير في الحالة العقلية والارتباك والجلد الجاف.

3-تعرف متى تبقى في الداخل:

من الجيد البقاء في المنزل عندما يكون الجو حارًا جدًا، وإذا كنت ترغب في الخروج، يجب الخروج لوقت قصير جدا.

4- لا تنس أساسيات السلامة من الشمس:

بالإضافة إلى الحفاظ على الترطيب وتقليل وقت التواجد في الشمس، يجب ألا ننسى أساسيات السلامة الأخرى مثل واقي الشمس، وذلك لأننا سنتعرق أكثر في الحرارة، لذا تأكدي من وضعه كل ساعتين وتأكدي من استخدام واقي الشمس الصحيح.

وأيضًا يمكن أن تساعدك ارتداء القبعات في توفير الظل من الأشعة الضارة، كما أن عيناك أيضًا عرضة لخطر الإصابة بسرطان الجلد من الشمس، لذا من الأفضل ارتداء النظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية الطويلة.

5- تجنب الوجبات الغنية بالبروتينات:

تناول وجبة كبيرة غنية بالبروتينات خلال الصيف يمكن أن يزيد من حرارة التمثيل الغذائي ويدفئ الجسم.

6- تبريد مستحضرات التجميل والكريمات:

من الجيد الاحتفاظ بالمستحضرات والمرطبات والكريمات في الثلاجة، ولن يفسد المنتج عند استخدامه، فمن شبه المؤكد أنه سيخلق إحساسًا بالانتعاش.

7- تناول النعناع بعد الوجبات:

النعناع قادر يجعلك تشعر بالبرودة عندما يكون الجو حارًا، لذا يمكنك إضافة أوراق النعناع إلى الماء الخاص بك.