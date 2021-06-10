5 مخاطر.. ماذا يحدث لدماغك عند تناول المشروبات الغازية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتمتع المشروبات الغازية بسمعة سيئة عندما يتعلق الأمر بصحتك، تم اعتبارها عاملاً مساهماً في تسوس الأسنان وأمراض السكري والسمنة، من بين العديد من المشكلات الصحية الأخرى.

ومع ذلك، لا يدرك الكثير من الناس الآثار الخطيرة التي قد يحدثها استهلاك الصودا على عقلك، من صحتك العقلية إلى إدراكك، نسعترض في هذا التقرير التأثيرات التي يمكن أن يحدثها تناول المشروبات الغازية على عقلك، وفقًا لموقع eatthis.

قد تزيد الصودا من خطر الإصابة بالخرف

إذا كنت ترغب في حماية وظيفتك المعرفية مع تقدمك في العمر، فلا يوجد وقت مثل الوقت الحاضر للتخلي عن عادة المشروبات الغازية.

خلصت دراسة أجريت عام 2017 إلى أن شرب صودا الدايت كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف، وجد الباحثون في الدراسة أنه من بين مجموعة من 2888 مشاركًا بالغًا، كان أولئك الذين شربوا الدايت صودا أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بثلاث مرات تقريبًا مقارنة بنظرائهم الذين امتنعوا.

قد تزيد الصودا من خطر الإصابة بسكتة دماغية

يصاب ما يقرب من 795 ألف شخص في الولايات المتحدة بسكتة دماغية كل عام، وتتسبب الحالة في وفاة واحدة من كل 6 حالات وفاة مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية في الولايات المتحدة، ولسوء الحظ، فإن تناول النظام الغذائي أو الصودا على أساس منتظم يمكن أن يزيد من خطر إصابتك بهذا الأمر في كثير من الأحيان.

وفقًا للدراسة المذكورة أعلاه المنشورة في مجلة Stroke ، فإن الأفراد الذين يشربون صودا الدايت بانتظام لديهم ما يقرب من ثلاثة أضعاف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بالمشاركين في الدراسة الذين لم يشربوا شيئًا.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن استهلاك واحد أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا قد يزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 21٪.

قد تؤثر الصودا على نومك

إذا وجدت نفسك تتقلب في الليل، فقد تكون عادتك في تناول المشروبات الغازية هي السبب، نظرا لمحتوى الكافيين في الصودا، يمكن أن تتأثر مدة النوم وجودته.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 ونشرت في مجلة Sleep Health "يرتبط النوم القصير بتناول كميات أكبر من المشروبات الغازية المحتوية على الكافيين"، ومع ذلك، لم يجد مؤلفو الدراسة أي ارتباط بين قصر مدة النوم وصودا الدايت.

قد تسبب الصودا مشاكل في الذاكرة

قد تكون تلك الذاكرة الضعيفة التي لديك كشخص بالغ مرتبطة بكل تلك المشروبات الغازية التي تناولتها أثناء فترة المراهقة.

وفقًا لدراسة عام 2021 نُشرت في مجلة Translational Psychiatry ، في نموذج حيواني، ارتبط ارتفاع استهلاك السكر خلال فترة المراهقة بمشاكل الذاكرة في وقت لاحق من الحياة.

وقالت الدكتورة إميلي نوبل، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "يبدو أن استهلاك السكر في الحياة المبكرة يضعف بشكل انتقائي التعلم والذاكرة".

قد تساهم الصودا في الاعتماد على الكافيين

إذا وجدت أنك بطيئًا أو سريع الانفعال أو تواجه مشكلة في التركيز دون شرب الصودا، فقد يكون الاعتماد على الكافيين هو السبب.

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المستمر للكافيين الموجود في الصودا إلى تغيرات كيميائية في الدماغ تجعلك أنت وعقلك تتوق إلى المزيد منه، وهذا يعني أنك ستشعر أنك بحاجة إلى المزيد من الصودا مع مرور الوقت لتشعر بالتأثيرات المحفزة للكافيين.