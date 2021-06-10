صيحات جمالية من المدونة السعودية ألين سليمان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يونيو 2021 01:35 مساءً - دائماً ما تكون إطلالات المذيعة ومدونة الموضة السعودية ألين سليمان عصرية ومميزة، وهي تستحق المتابعة كونها تلهم الشابات الكثير من الأفكار الجمالية التي تضفي على إطلالة الفتاة لمسة حيوية تواكب أجدد صيحات الموضة.

وفي هذا المقال، نرصد أبرز الصيحات الجمالية التي اعتمدتها ألين سليمان من خلال صورها التي تنشرها بشكل دوري في حسابها على إنستغرام.



ظلال العيون الملونة

موضة ظلال العيون الملونة من ألين سليمان(الصورة من حسابها على إنستغرام)



من المعروف أن ظلال العيون الملونة هي من أبرز صيحات المكياج وأكثرها رواجاً في الوقت الراهن، والتي تلائم جداً الشابات، حيث تمنحهن إطلالة في منتهى الحيوية والجمال. اعتمديها على طريقة المدونة السعودية ألين سليمان، بحيث تمررين ظل العين باللون الأصفر المشرق على الجفن العلوي وكسرة العين، مع الأيلاينر الأسود الكثيف الممتد على كامل منبت الجفن العلوي وصولاً الى خارج العين.

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الأيلاينر الأبيض

موضة الأيلاينر الأبيض من ألين سليمان(الصورة من حسابها على إنستغرام)



كذلك، يعد الأيلاينر الأبيض موضة مكياج رائجة جداً، وهو مناسب جداً لإطلالات الصيف، وبإمكانك اعتماده بطريقة ناعمة وجذابة جداً مستوحاة من المدونة ألين سليمان، حيث استخدمت الأيلاينر الأبيض عند زاوية العين الخارجية على شكل خطين مجنحين يلتقيان تحت زاوية الحاجب الخارجية.



تسريحة البوهو المنسدلة

تسريحة البوهو بأسلوب ألين سليمان(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تلاقي تسريحة البوهو المنسدلة رواجاً كبيراً، خصوصاً بين النجمات ومدونات الموضة والجمال، بمن فيهن ألين سليمان، حيث اعتمدت في إحدى إطلالاتها على إنستغرام تسريحة البوهو المنسدلة التي ترتكز على ترك الشعر منسدلاً بشكل طبيعي، وهي تسريحة حيوية مناسبات للفتيات في مختلف الأوقات.

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تسريحة ذيل الحصان العالية المزينة بالخرز

تسريحة ذيل الحصان العالية المزينة بالخرز من ألين سليمان(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تعد تسريحة ذيل الحصان إحدى التسريحات المناسبة لموسم الصيف، فإضافة الى أنها أنيقة وجذابة ومريحة، فهي تجعل ملامح الوجه مرفوعة ومشدودة. وبإمكانك اعتمادها على طريقة ألين سليمان، بحيث تلفين ذيل الحصان بأكسسوار ناعم مزين بالخرز الأبيض، مما يضفي على إطلالتك لمسة عصرية مميزة.



الأيلاينر الأسود المجنح

الأيلاينر الأسود المجنح من ألين سليمان(الصورة من حسابها على إنستغرام)



لقد أصبحت رسمات الأيلاينر حالياً الرفيق الدائم للشابات والسيدات، فهي تعزز من جمال العين وتجعلها تبدو أكبر حجماً. وإذا كنت تميلين الى رسمات الأيلاينر الناعمة، تلهمك المدونة السعودية ألين سليمان رسمة أيلاينر جذابة تلائم كافة الأوقات، ترتكز على تمرير الأيلاينر الأسود السائل ابتداء من مدمع العين مروراً بمنبت الجفن العلوي وصولاً الى خارج العين.

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