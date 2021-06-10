أسرار جمال بشرة العروس من الهنديات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يونيو 2021 01:35 مساءً - تتمتع النساء الهنديات ببشرة مذهلة خالية من العيوب، الى درجة يظهرن غالباً أصغر من عمرهن بسنوات عديدة. فإذا كنت تتحضرين لليوم الكبير، لا بد أن نعرفك الى أسرار جمال العروس من المرأة الهندية، حتى تكون طلتك في يوم عرسك كالأميرات، بحيث تكون بشرتك مشرقة ومتوهجة ولا تشوبها أي شائبة، فتابعينا في هذا المقال، لتبدئي من الآن بتطبيق هذه الأسرار في روتين العناية ببشرتك.



الشاي الأخضر

الشاي الأخضر لتحسين من صحة بشرة العروس



الشاي الأخضر غني جداً بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، وبالتالي، فإن تناول كوب من الشاي الأخضر في اليوم يحسن من صحة البشرة ويجعلها أكثر إشراقاً وتوهجاً.

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الكركم

الكركم لترطيب وتنعيم بشرة العروس



من المعروف أن الكركم أثبت قدرة كبيرة على ترطيب وتنعيم البشرة، ويعد استخدامه شائعاً جداً بين النساء الهنديات، لذلك استخدميه قبل فترة من زفافك، فهو سيمنحك بشرة مثالية. اخلطي القليل من مسحوق الكركم مع ملعقة صغيرة من كل من اللبن والعسل. حركي المزيج وطبقيه على وجهك بحركات دائرية هادئة، واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.

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ماء الأرز

ماء الأرز لتعزيز شباب بشرة العروس



تنظيف بشرة الوجه بماء الأرز، عادة شائعة وقديمة تناقلتها النساء الهنديات على مدى سنوات طويلة، كونه مضاداً للالتهابات ويوازن نسيج البشرة ويعزز من تماسكها وشبابها. ولذلك، اغلي كمية كافية من الأرز واحتفظي بعدها بماء الأرز، وقومي بغسل وجهك كل صباح به.

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الألوفيرا

جل الالوفيرا لبشرة عروس مثالية



تستخدم كثيرات من النساء الهنديات جل الالوفيرا الطبيعي على بشرة وجههن، نظراً الى فوائده الكثيرة في مجال العناية بالبشرة، فهو لا ينظف البشرة في الأعماق فحسب، وإنما يرطب البشرة ويعيد توازن درجة الحموضة الطبيعي، مما يجعل بشرتك في حفل زفافك مشرقة كالشمس وندية وخالية من الشوائب والعيوب. لذلك، واظبي على استخدام جل الألوفيرا الطبيعي على بشرتك قبل الخلود الى النوم وتركه حتى صباح اليوم التالي.

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زيت الفلفل الأسود

زيت الفلفل الأسود لبشرة خالية من الشوائب



إذا كنت تتطلعين الى الحصول على بشرة متوهجة لا تشوبها شائبة، فليس عليك سوى استخدام زيت الفلفل الأسود، فهذا المكون الذي تستخدمه المرأة الهندية على وجهها، يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات والميكروبات، تعمل على تنظيف البشرة والتخلص من جميع الأوساخ والبكتيريا الموجودة على سطح البشرة، كما يعالج التهابات الجلد الخفيفة. قومي بتسخين ملعقة كبيرة من زيت الفلفل، وامزجيها مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز أو زين جوز الهند. دلكي وجهك بالمزيج بحركات دائرية هادئة لبضع دقائق. بعدها، نظفي وجهك بغسول لطيف وشطفيه بالماء البارد. واحرصي بعدها على ترطيب بشرة وجهك بكريم الترطيب المناسب.





ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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