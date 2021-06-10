كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يونيو 2021 01:35 مساءً - ليس بإمكان المرأة إطلاقاً أن تشعر بالملل في ما يتعلق بتجربة عطور عالمية جديدة، فالعطر أحد أبرز وأهم المستحضرات الجمالية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من روتين الجمال لأي فتاة أو سيدة. ونظراً الى أن العلامات التجارية المرموقة تصدر دورياً مجموعات عطور نسائية بنغمات متطورة، تسعى المرأة الى استبدال عطرها القديم بآخر جديد ومميز. فإذا كنت تميلين الى العطور الكلاسيكية، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من أجدد العطور الكلاسيكية لهذا الصيف، لتختاري من بينها ما يعجبك.



Narciso Rodriguez Musc Noir for Her Eau de Parfum من نارسيسو رودريغز

Narciso Rodriguez Musc Noir for Her Eau de Parfum



يعد هذا العطر الصيفي من نارسيسو رودريغز، مزيجاً مسكياً يمنح المرأة لمسة غامضة تشد انتباه الجميع، ويتكوّن من نغمات البرقوق والمسك وجلد الغزال. وهو عطر كلاسيكي جذاب يناسب النساء في مختلف الأعمار، ويضفي لمسة مميزة جذاً على إطلالة كل فتاة وسيدة.

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Guess Bella Vita Eau de Parfum من غيس

Guess Bella Vita Eau de Parfum



من المعروف أن مسك الروم له رائحة زهرية غنية وشهية لدرجة أنها تكاد أن تكون فاكهية، فكيف الحال إذا كان ممزوجاً مع رائحة الكرز الأسود والفانيليا والياسمين والعنبر؟ التي شكلت في ما بينها عطراً فاكهياً – زهرياً بلمسة حلوة. جربيه هذا الصيف وتمتعي برائحة عطر رائعة تدوم لساعات طويلة.



Pamella Roland Eau de Parfum من باميلا رولاند

Pamella Roland Eau de Parfum



إنه عطر زهري كلاسيكي عصري يمزج بين روائح الورود وبراعم البرغموت والكشمش الأسود والباتشولي والعنبر والتونكا...وبالإمكان اعتماده في في كل الأوقات والمناسبات. يعد هذا العطر من باميلا رولاند أحد إصدارات العطور الجديدة والمميزة التي تعد َإضافة قيّمة الى حقيبة المرأة.

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Jessica Simpson Fiend Eau de Parfum من جيسيكا سيمبسون

Jessica Simpson Fiend Eau de Parfum



إنه عطر جذاب اختارت نغماته بعناية النجمة جيسيكا سيمبسون ليكون مزيجاً ساحراً يضفي على المرأة خلال ساعات المساء رونقاً جذاباً لا يشبه أي امرأة أخرى. يمزج هذا العطر بين نغمات المسك والجلد والعنبر والكريمية.



Juliette Has a Gun Pear Inc. Eau de Parfum من من جولييت هاز جن

Juliette Has a Gun Pear Inc. Eau de Parfum



إنه عطر مسكي – فاكهي صدر حديثاً جداً من علامة جولييت هاز جن، وهو عطر ممتع يجعلك تبتسمين على الفور، فرائحته تشبه الإحساس بالعودة الى الأيام المشمشة الدافئة وطعم الفاكهة الصيفية اللذيذة، وهو عطر منعش بلمسة آسرة، حيث تمتزج فيه نغمات الفواكه والكمثري والمسك...

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