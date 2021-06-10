تسريحات لإخفاء الشعر الأبيض تغنيك عن الصبغة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يونيو 2021 01:35 مساءً - تُعاني غالبية النساء من مشكلة الشعر الأبيض أو الشيب، وتُعتبر هذه المشكلة من الأمور المحرجة، بخاصةً عندما تضطر المرأة إلى تلبية دعوة ما. لكن، لا داعي للحرج بعد الآن! حيث يمكنك التخلّص من هذه المشكلة بحيل ذكية، وذلك من خلال تطبيق تسريحات لإخفاء الشعر الأبيض التي اختارها لك "الخليج 365.نت":



تسريحات لإخفاء الشعر الأبيض بأجمل الموديلات

تسريحات شعر عصرية لاخفاء الشعر الابيض أو الشيب

لا تقتصر هذه التسريحات على إخفاء الشعر الابيض أو الشيب، بل تضفي لمسات من السحر والجمال على إطلالتك.

تسريحة ذيل الحصان المنخفض مع البف لإخفاء الشعر الأبيض

تعد تسريحة ذيل الحصان المنخفض من تسريحات الشعر الأنيقة والعملية في آن

فضلاً عن جمال تسريحة ذيل الحصان، فهي تعد خياراً موفقاً للراغبات في إخفاء الشعر الابيض أو الشيب مع الحفاظ على إطلالة ناعمة وأنيقة. تتميز هذه التسريحة بأسلوبها العصري والبسيط وتعتبر من أكثر تسريحات الشعر رواجاً، والتي لا تزال صيحة رائجة في كل المواسم؛ كونها أنيقة وعملية في الوقت نفسه. فضلاً عن أنها تناسب جميع الوجوه، وكذلك الإطلالات سواء النهارية الكاجوال أو الرسمية.



تسريحة التويست الفرنسية لإخفاء الشعر الأبيض

تسريحة التويست الفرنسية لإخفاء الشعر الأبيض وابراز جمال ملامح وجهك

هذه التسريحة تعد الخيار الأفضل لإخفاء الشيب. وهي من أبسط وأسهل التسريحات التي لا تحتاج وقتاً لتطبيقها، عدا عن أنها طبيعية وناعمة وتُناسب جميع أنواع الشعر. إضافة الى أنها تتناسب مع مناسباتك سواء النهارية، أو الزيارات والمناسبات المسائية، وستمنحك فائضاً من الأنوثة وتُبرز ملامحك بطريقة جذّابة ومُلفتة.

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تسريحة الكعكة العشوائية مع الغرة الجانبية لإخفاء الشعر الأبيض

تمتاز هذه التسريحة بأسلوبها العفوي وتساعد في اخفاء الشعر الابيض

ما رأيك في هذه التسريحة التي ستُعزّز من روعة إطلالتك وجمالك بعيداً عن تسريحات الشعر الروتينيّة؟ حتماً ستكون خياراً مثالياً لإطلالاتك؛ كونها تتماشى مع مختلف أشكال الوجوه، ويسهل تنفيذها في البيت، ولا تتطلّب سوى بذل الحد الأدنى من المجهود، لتتألقي بلوك عصري ومميز.



تسريحة الضفائر الفوضوية لإخفاء الشعر الأبيض

تسريحة شعر الضفائر المبعثرة لاخفاء الشيب والحصول على اطلالة عفوية

يُمكنك تغطية الشعر الأبيض من خلال تسريحة الضفائر إذا كان شعركِ طويلاً، كالضفائر الرومانسية، والضفائر الفردية، والضفائر الملفوفة بشكل كعكة. هذه التسريحة تتماشى مع كل المناسبات وسهلة التطبيق، وتمنحك مظهراً طبيعياً جداً ولافتاً.



تسريحة الشعر المموّج مع الغرة الأمامية لاخفاء الشعر الأبيض

اعتماد تسريحة شعر مع الغرة الامامية طريقة ذلكية لإخفاء الشيب

عزِّزي مظهر شعرك من خلال منحه الحجم الأقصى سواء كان شعرك ملبداً أو خفيفاً، أو عادياً، أو كثيفاً باعتمادك التسريحة مع الغرّة الأمامية التي تُضفي على اللوك الكثير من النعومة والجاذبية. فهي ستخفي حتماً كل مظاهر الشعر الأبيض، ويمكن تطبيقها بطريقة سهلة وسريعة مهما كان نوع شعرك، كما يمكنك أن تضيفي طابعاً مرحاً على إطلالتك باختيار أكسسوارات الشعر مثل الباندانا العريضة أو الأوشحة المطبوعة الملونة لتغطية الشعر الأبيض.

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حيل طبيعية لإخفاء الشعر الأبيض والتخلّص من الشيب

التخلص من الشيب بطرق طبيعية

الشاي الأسود: يُحضّر عن طريق غلي ملعقتين صغيرتين من أوراق الشاي ليصبح غامق اللون. ثم، يُوضع على الشعر بعد أن يبرد الشاي ويترك لمدة 15 دقيقة، ويُشطف الشعر بعدها بالماء فقط.

يُحضّر عن طريق غلي ملعقتين صغيرتين من أوراق الشاي ليصبح غامق اللون. ثم، يُوضع على الشعر بعد أن يبرد الشاي ويترك لمدة 15 دقيقة، ويُشطف الشعر بعدها بالماء فقط. جوز الهند وعصير الليمون: إمزجي كمية مناسبة من زيت جوز الهند مع قليل من عصير الليمون، واتركي الخليط على رأسك لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء، وبعد شهر من المواظبة على هذه الخلطة ستلاحظين أنَّ الشعر الأبيض أصبح قليلاً.

إمزجي كمية مناسبة من زيت جوز الهند مع قليل من عصير الليمون، واتركي الخليط على رأسك لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء، وبعد شهر من المواظبة على هذه الخلطة ستلاحظين أنَّ الشعر الأبيض أصبح قليلاً. غسول قشر البطاطس: يُصب في قدر على النار كوبان من الماء البارد، وتُضاف إليه قشور البطاطس، وبعد أن يصل الخليط إلى درجة الغليان، تُخفّف درجة الحرارة، ويُترك ليطبخ على درجة حرارة هادئة لخمس دقائق. ثم يُترك ليبرد، وتُصفّى القشور. تُضاف بضع قطرات من زيت خشب الصندل إلى الخليط، ويُحفظ السائل في وعاء محكم الإغلاق ليُستخدم في شطف الشعر بعد غسله.

يُصب في قدر على النار كوبان من الماء البارد، وتُضاف إليه قشور البطاطس، وبعد أن يصل الخليط إلى درجة الغليان، تُخفّف درجة الحرارة، ويُترك ليطبخ على درجة حرارة هادئة لخمس دقائق. ثم يُترك ليبرد، وتُصفّى القشور. تُضاف بضع قطرات من زيت خشب الصندل إلى الخليط، ويُحفظ السائل في وعاء محكم الإغلاق ليُستخدم في شطف الشعر بعد غسله. زيت السمسم: اخلطي كمية متساوية من زيت السمسم وزيت اللوز وضعي المزيج على فروة رأسك واتركيه لمدة 25 دقيقة، وستلاحظين الفرق بنفسك لأنَّ زيت السمسم يعمل كمكمل غذائي للشعر، ويمكنك أيضاً خلط زيت السمسم مع عصير الجزر للحصول على نتائج أكثر من رائعة لعلاج مشكلة شيب الشعر المبكر.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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