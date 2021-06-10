فساتين فضفاضة لإطلالة مريحة في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يونيو 2021 01:35 مساءً - تعتبر الفساتين الفضفاضة السبب الأول والرئيسي لتحقيق إطلالة مريحة وعصرية لفصل الصيف، بالإضافة إلى أنها أنيقة وجذّابة، فهي تمثّل فرصة لتكون كل سيدة أيقونة متألّقة في كل المناسبات والحفلات.

مريحة ومناسبة

Elie saab إيلي صعب

يعتبر قماش الدنيم للفساتين الفضفاضة أحد أهم الأقمشة المريحة والمناسبة لصحة السيدة؛ لأنه يحميها من حرارة فصل الصيف المرتفعة، ويمكنها ارتداء مظلة معه، حسب ذوقها، وحقيبة متوسطة أو كبيرة، مع عدم نسيان تناسق الألوان؛ ليكون مظهرها مشرقاً بالجمال.

هذا وتنسى عدد كبير منهن أهمية مظهر فستان اللينين بالأزرار، خاصة أنه لا يتطلب الكثير من المجوهرات لتكون إطلالتهن جميلة، يكفي قلادة فقط لأن الأزرار وحدها تشكّل تحفة فنية تأسر الأنظار، يستطعن ارتداء حذاء مسطح مع حقيبة الدلو المتميّزة.

Custommade كوستوماد

برزت موضة الفساتين الفضفاضة المخطّطة لهذا الصيف بشكل كبير، ويرجّح عدد كبير من مصممي الأزياء سبب رواجها بنسبة كبيرة إلى جمالها، خاصة إذا تمّ إضافة حزام الخصر للفستان، والذي يظهر رشاقة السيدة التي ترتديه، كما يوجد تخطيط بالأبيض والأسود أو بالأزرق والأبيض ليناسب مختلف الأذواق، يمكن عندها ارتداء نظارة شمسية وصندل مفتوح مع قليل من المجوهرات؛ لتكون إطلالتها رائعة، كما بإمكانها اختيار فساتين فضفاضة طويلة ومحتشمة باللونين الأحمر والأبيض.

Deyi ديي

أما موضة الفساتين ذات الألوان الفاقعة، فقد لاقت نجاحاً كبيراً، حيث يمكن تنسيقها مع صندل برباط وحقيبة يد كبيرة أو متوسطة الحجم، صحيح أنها ألوان جريئة، ولكن اعتمادها سيمنح السيدة إطلالة فاتنة وجذّابة.

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صيحات الموضة

Bmuette بمووات

تحرص العديد من السيدات على معرفة أحدث صيحات الموضة، ولكن يجب عليهن تجربة الفساتين الفضفاضة المزيّنة بالكشكش، فهي أنيقة وتجمع بين الموضة الكلاسيكية والمحتشمة، تبعاً لذوق كل سيدة. أما طول الفستان فهو يعكس أناقة إطلالتها، خاصة مع بعض المجوهرات للزينة.

للفتيات اللاتي يفضلن الورود أو المظاهر الطبيعية على فساتينهن، فبإمكانهن اعتماد هذا الموديل بشكله الجذّاب؛ يمكنهن تنسيقه مع صندل من ذوات الكعب العالي، ومن المهم ألا ننسى المحجبات اللاتي يبحثن عن فساتين مريحة للإطلالات الصيفية وعطلات الشاطئ، لذلك ننصحهن باختيار فساتين بقصاّت واسعة مريحة، والتي تعتبر من أبرز توجّهات هذا الصيف.

Agnes أغنيس

إذا كانت السيدة تخطّط لرحلة إلى الشاطئ أو الذهاب إلى أحد المنتجعات السياحية، فما عليها سوى اعتماد الفساتين الفضفاضة المشجّرة التي تضمن لها إطلالة مفعمة بالحياة تناسب الأجواء الصيفية، لِمَ لا تختار فستاناً باللون الأسود مزيّناً بالورود الملوّنة الصغيرة، ويتم تنسيقه مع بنطال قطني محدّد للجسم؛ لتنحيف قامتها، أما النحيفات فننصحهن بتنسيق الفستان الأبيض المشجّر مع طرحة من نفس لونه.

هذا وقد تصدّرت الفساتين الفضفاضة المنقّطة لائحة الموضة العالمية، وأتت بقصّات فضفاضة مريحة، يبقى أن تختار السيدة فستاناً بطبعات صغيرة إذا كانت ممتلئة أو قصيرة القامة؛ حتى لا تبدو بقامة أقصر، على أن يتم تنسيقه مع صندل مسطّح بلون الجلد.

Acne أكنيه

وأخيراً، تفضّل الكثيرات اعتماد الفساتين الفضفاضة أحادية اللون؛ لسهولة تنسيقها ولبساطة تصاميمها، لا سيما إذا كن سيتوجهن بها إلى الشاطئ أو لإحدى رحلات الكروز، ما عليهن سوى اختيار تصميم مزيّن بتفاصيل مميّزة، مثل حزام من نفس اللون يجمّل الخصر، أو كشاكش تزيّن حواف الفستان؛ للحصول على إطلالة أنيقة تتفرّد بها أينما حلّت.

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