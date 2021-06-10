 إطلالات مختلفة بالجينز من نجمات مصر الشابات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يونيو 2021 01:35 مساءً - تشتهر نجمات مصر الشابات بإطلالتهن بالجينز بمختلف تصاميمه فهو قطعة مُفضلة وأساسية داخل خزانتهن، ويظل الجينز من الإطلالات التي تمنحهن راحة وسهولة في الحركة، بالإضافة إلى مظهر عصري وأنيق وهو من أكثر القطع التي يعتمدنها في حياتهن اليومية

وإذا كنتِ تبحثين عن إطلالات بالجينز مستوحاة من ذوق نجمات مصر الشابات، قد جمعت لكِ "الخليج 365. نت" ٦ إطلالات متنوعة من نجمات مصر؛ لتختاري منها الأنسب والأقرب لكِ لإطلالتك اليومية.



نيللي كريم بإطلالة كاجوال بجاكيت جينز

نيللي كريم بإطلالة كاجوال بجاكيت جينز- الصورة من حسابها على انستغرام

استطاعت النجمة المصرية نيللي كريم أن تلفت الأنظار لها دائماً بإطلالتها التي تجمع بين العصرية والرقي.

وقد أعجبتنا إطلالة راقية لها، حيث نسقت نيللي جاكيت مُصمماً من الجينز باللون الأزرق الفاتح ذا أكمام طويلة وياقة عريضة مع جيوب أمامية صغيرة، وجاءت الأكمام بنقوش مُزينة مع حرف N باللونين الأصفر والأحمر، ونسقت نيللي مع هذا الجاكيت سروالاً من القماش باللون الأسود، مع توب من القطن باللون الأسود.

ولكي تُزيّن نيللي كريم الإطلالة نسقت معهما قبعة دائرية باللون الأسود ونظارة شمسية وحقيبة كتف مصنوعة من سلسلة من المعدن الأصفر واللون الأسود، وارتدت حذاء رينجر طويلاً من الجلد الأسود.

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هبة مجدي بإطلالة أنثوية ناعمة بالجينز

هبة مجدي بإطلالة أنثوية ناعمة بالجينز- الصورة من حسابها على انستغرام

تتميّز إطلالات النجمة المصرية هبة مجدي ببساطتها ورقتها، وتناسق ألوانها الهادئة مثل ملامح وجهها، وقد لفتتنا إطلالة ناعمة لها، حيث ارتدت هبة مجدي سروالاً مُصمماً من الجينز الفاتح ذا أرجل واسعة.

ونسقت هبة مجدي مع هذا السروال تيشرت برسمة أنثوية من القطن باللون الأبيض، ولكي تُبرز هذه الإطلالة الراقية نسقت معه حزاماً عريضاً من الجلد الأسود والمعدن الذهبي بشكل راقٍ، بالإضافة إلى نظارة شمسية دائرية باللون الأحمر، وحقيبة يد كبيرة من الجلد الأسود اللامع.

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هنا الزاهد بإطلالة تجمع بين العصرية والأناقة بالجينز

هنا الزاهد بإطلالة تجمع بين العصرية والأناقة بالجينز- الصورة من حسابها على انستغرام

نجحت النجمة المصرية هنا الزاهد في أن تصبح مصدر إلهام لفتيات كثيرات في تطبيق صيحات الموضة الحديثة، كما لاحظنا من خلال حسابها على موقع التواصل إنستغرام أنها تحب الملابس الفضفاضة المُريحة، والألوان الفاتحة المنعشة.

حيث اعتمدت هنا الزاهد في هذه الإطلالة الشبابية سالوبيت مُصمماً من الجينز باللون الأزرق الفاتح بقصّة أرجل واسعة، مع تيشرت مقلّم من القطن باللون الأبيض ذي خطوط باللونين الرمادي والأخضر الداكن.

ونسقت هنا الزاهد مع هذا السالوبيت نظارة شمسية كبيرة وإطار باللون الوردي الفاتح مع حذاء رياضي باللون الأبيض.

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ملك قورة بإطلالة أنيقة بالجينز

ملك قورة بإطلالة أنيقة بالجينز- الصورة من حسابها على انستغرام



أصبحت النجمة المصرية ملك قورة مصدر إلهام فتيات جيلها لأنها نجحت أن تكون مرآة تعكس الموضة وكيف يمكن للشابات تنسيق ملابسهن لإطلالة فريدة تتماشى مع أعمارهن، وفي هذه الإطلالة اختارت ملك سروال جينز ذا أرجل واسعة ممزّقاً عند الركبتين، ونسقت معه توب بثنيات خفيفة بدون أكمام باللون الأبيض، بالإضافة إلى حقيبة وسط عند الخصر من الجلد باللون الجملي ونظارة شمسية ذات عدسات مستطيلة باللون الوردي مع حذاء باللون الأبيض.

وغالباً ما تختار ملك قورة تصاميم مختلفة مع الجينز لكي تمنح المزيد من الإطلالات الشبابية الأنثوية.

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أسماء شريف منير بإطلالة مُنعشة بالجينز

أسماء شريف منير بإطلالة مُنعشة بالجينز -الصورة من حسابها على انستغرام

أسماء شريف منير هي من أكثر النجمات التي لها علاقة قوية بالأزياء وصيحات الموضة الجديدة، فهي أيقونة مثالية وراقية لكثير من الفتيات ولها تأثير فعال عليهن من خلال أزيائها الجذابة، حيث تختار أسماء أزياء تناسب قامتها وجسمها، وتتميّز أسماء شريف منير بإطلالتها الطبيعية التي نستطيع أن نراها في اختيارها لملابسها المُبهجة.

وفي هذه الإطلالة الصيفية المُنعشة اختارت أسماء الجينز باللون الأزرق الفاتح وممزّقاً عند الركبتين، ونسقت معه توب مُصمماً بالأوف شولدر من الكشكش باللون الأزرق الداكن، وارتدت قبّعة دائرية من القش باللون البيج الفاتح ونظارة شمسية ذات عدسات القطة باللون الأسود، بالإضافة إلى حذاء بكعب عالٍ من نعل الشفاف.

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فرح الزاهد بإطلالة شبابية بسيطة بالجينز

فرح الزاهد بإطلالة شبابية بسيطة بالجينز- الصورة من حسابها على انستغرام

مع بداية مشوارها الفني لهذا العام استطاعت النجمة المصرية فرح الزاهد، أن تُلفت الأنظار إليها بشكل كبير وجذاب وفضّلت أن تظهر على طبيعتها وعفوية اختيارها.

ولفتتنا إطلالة فرح الزاهد الشبابية الناعمة والمُنعشة، ولاحظنا أنها تُفضل الألوان الزاهية الفاتحة ،كما اللونين الأبيض والأسود وتنسيقه مع الجينز.

فارتدت سروالاً من الجينز بقصّة ممزقة عند الأسفل والركبتين باللون الأزرق الفاتح.

ونسقت فرح مع هذا السروال قميصاً كلاسيكيا باللون الأسود، مما جعل إطلالتها تبدو أكثر شباباً.

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