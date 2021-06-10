كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يونيو 2021 01:35 مساءً - لاقت موضة الأزياء المطبعة رواجاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، سواء في تصاميم أزياء الرجل أو المرأة.

ولم تعد تصاميم القمصان الرجالية تقتصر على القمصان السادة أو المقلمة فقط؛ إذ قدمت أشهر الماركات العالمية تصاميم مميزة لقمصان مطبعة للرجل ضمن مجموعاتها لـ ربيع وصيف 2021.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365. نت" أفكار تنسيق القمصان المطبعة للرجل، لإطلالة أنيقة وعصرية في صيف 2021:

تنسيق قميص مطبع بأكمام طويلة مع بنطلون كاروه

تنسيق قميص مطبع بأكمام طويلة مع بنطلون كاروه

قدمت ماركة Berluti هذه الإطلالة، لقميص مطبع بأكمام طويلة، جاء باللون الأسود مع الأصفر ومطبع بنقاط بيضاء بأحجام مختلفة.

وتم تنسيق القميص مع بنطلون كاروهات بتصميم كلاسيكي صُمم باللون الرمادي الفاتح مع خطوط سوداء رفيعة، إضافة إلى حزام باللون الأسود.

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تنسيق قميص مطبع بفروع الأشجار مع بنطلون واسع

تنسيق قميص مطبع بفروع الأشجار مع بنطلون واسع

لإطلالة أكثر عصرية، نسقت ماركة كازابلانكا Casablanca قميصاً باللون الوردي الفاتح مُطبعاً بفروع الأشجار الخضراء، صُمم بأكمام واسعة بتصميم نصف الكم، وياقة عريضة، مع بنطلون قماش واسع باللون البيج، وحذاء رياضي باللون الأبيض صُمم بنعل أخضر.

تنسيق قميص أبيض مطبع بالورود مع بنطلون أسود واسع

تنسيق قميص أبيض مطبع بالورود مع بنطلون أسود واسع

قدمت ماركة Botter هذه الإطلالة، التي نسقت خلالها قميصاً واسعاً باللون الأبيض، صُمم بأكمام قصير وواسعة، مع ورود مُطبعة باللون البرتقالي، وجيب أمامي كبير الحجم على الصدر.

ومع القميص تم تنسيق بنطلون أسود واسع، وحذاء رياضي يجمع بين اللونين الأزرق الداكن والأبيض.

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تنسيق قميص مطبع بألوان الباستيل مع بنطلون أبيض

تنسيق قميص مطبع بألوان الباستيل مع بنطلون أبيض

لإطلالة صيفية هادئة، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم لقميص مُطبع بدرجات ألوان الباستيل من ماركة Ardusse، صُمم باللون البنفسجي والأصفر الباستيل مع فروع الأشجارالخضراء.

وجاء القميص بأكمام طويلة وواسعة، فيما تم تنسيقه مع بنطلون أبيض واسع.

تنسيق قميص مطبع بجيوب أمامية مع الشورت

تنسيق قميص مطبع بجيوب أمامية مع الشورت

لإطلالة صيفية تناسب الخروجات الكاجوال النهارية أو التنزه على الشاطئ، يُمكنك الاستعانة بهذه الإطلالة من ماركة David Catalan، بتنسيق قميص بتصميم نصف الكم باللون الأزرق مُطبع بنفشات عشوائية كبيرة باللون الأزرق الباستيل.

وجاء تصميم القميص بجيوب أمامية ذات أغطية كبيرة وياقة عريضة، مع أكتاف ساقطة، وتم تنسيقه مع شورت بنفس اللون والقماش، إضافة إلى حذاء مفتوح باللون الأخضر الداكن.

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