شاب نسي خلع الكمامة أثناء استجمامه تحت أشعة الشمس: وشه بقى لونين (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار عام ونصف من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، يحرص الأشخاص على ارتداء الكمامة الطبية بشكل دائم ومستمر خلال تواجدهم خارج منازلهم، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى وفاة الكثيرين حول العالم، فضلا عن إصابة الكثيرين بالجلطات إثر الإصابة به، ما جعل الأشخاص يعتادون ارتداءها بشكل دائم، حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ منهم، وقد ينسون خلعها في كثير من الأوقات التي يفترض بها ذلك.

ونرصد من خلال هذا التقرير، تفاصيل إحدى الحوادث لشاب بريطاني نسي خلع كمامته الطبية أثناء استجمامه أسفل أشعة الشمس، ما أدى إلى تأثر وجهه بالكامل بالشمس، حيث تغير لون بشرته للاسمرار، فيما عدا المنطقة الموجودة أسفل الكمامة، والتي بقيت على لونها.

وعقب نشر الشاب لذلك الفيديو الطريف عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، تداوله الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلته وسائل إعلام مختلفة، ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل الفيديو الذي قام بنشره لشاب نسى خلع كمامته الطبية أسفل أشعة الشمس.

ووفق ما ذكرته «العربية»، فإن الشاب قال خلال الفيديو، «خرجت لآخذ حمام شمس في حديقة بالأمس ونسيت أن أزيل قناع الوجه.. أنا حقا لست سعيد يا رفاق.. كيف لي أن أعمل بهذا الشكل».

وعقب نشر الشاب لذلك الفيديو تداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ساخرين منه، باعتبارها حادثة طريفة، إذ أصبح شكل الشاب مضحكا للغاية، بعد أن أصبح وجهه يحمل لونين مختلفين، الأول أسمر نتيجة تعرضه لأشعة الشمس في وجهه بالمناطق المحيطة بالكمامة، والآخر أبيض وهو لونه الحقيقي، والذي ظهر في المنطقة الموجودة أسفل الكمامة.