الامارات | مصر..105 أزواج حمام بلدي في صبحية عريس

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..105 أزواج حمام بلدي في صبحية عريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم أهل عروس هدية "صباحية" تمثلت في 105 أزواج حمام بلدي لأهل العريس عقب ليلة الزواج.

ونقلت صحف مصرية و"روسيا اليوم" عن خالد سعد الدين أحد أبناء منطقة الخولي في مدينة دشنا شمال محافظة قنا إن عادة الحمام المحشي البلدي في يوم الصباحية ثابتة وراسخة من قديم الأزل. وأضاف أنهم توارثوها أبا عن جد ويطبقها الفقير قبل الغني وتعتبرها الأسرة والكبار والصغار في المنطقة قيمة وكرامة ابنتهم المتزوجة.

وصرح بأنه في حالة نقصان عدد الحمام تتعرض العروس للتنمر بين أقرانها من أهل المنطقة لذلك تحرص الأسرة على إتمامها.

وأضاف: "الأسرة أو عائلة الفتاة المقبلة على الزواج، تحرص قبل أيام من الزواج على شراء الحمام البلدي حتى قبل جهاز العروسة، ويكون الاتفاق تم مع تاجر أو مزارع أو يشترونه من أشخاص معينين معروفين بمواصفات معينة من حيث النوعية والحجم، ويتم تجهيز الحمام قبل الزفاف".

وأفاد بأن عدد أزواج الحمام البلدي 105 أزواج لا ينتقص منها شيء، وهذا الرقم الفردي وضعوه الكبار قديما، موضحا أن غلاء الأسعار وزيادة التكاليف خفضت عدد أزواج الحمام الآن إلى 70، بواقع 36 في الصباحية و14 في اليوم الثالث للزواج و20 في سابع يوم.

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