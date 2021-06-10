13 نصيحة لتجنب الإصابة بالفطر الأسود.. احذر المضادات الحيوية

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الذعر الشديد، سيطرت على الكثير من الأشخاص خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تداول الأنباء حول إصابة عدد من المرضى والمتعافين من فيروس كورونا بـ الفطر الأسود، ما جعل عدد من الأطباء يوجهون التحذيرات والنصائح لتجنب الإصابة بهذا المرض المميت.

وهناك عدد من العادات السيئة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالفطر الأسود، يوضحها الدكتور مجدي بدران استشاري المناعة، خلال حديثه لـ«هن».

نصائح لتجنب الإصابة بالفطر الأسود

وقال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، إن هناك عدد من العادات السيئة التي يؤدي تكرارها إلى الإصابة بالفطر الأسود، وبالتالي يجب تجنبها وأبرزها:

- تجنب المخدرات والتدخين، والابتعاد عنهم قدر الإمكان.

- عدم تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبيب.

- ضرورة تجنب تناول الكورتيزون دون استشارة طبية.

- الحرص على النوم جيدا بمعدل 8 ساعات.

- ضرورة ممارسة الرياضة بشكل دائم ومستمر.

- الحرص على التغذية الجيدة المتوازنة في الكم والنوع.

- تجنب استنشاق الأبواغ الفطرية لأن الفطريات المسببة لداء الغشاء المخاطي منتشرة في البيئة، ولا يوجد لقاح للوقاية من فطر الغشاء المخاطي.

- تجنب الأماكن التي بها الكثير من الغبار مثل مواقع البناء أو الحفر والقمامة.

- تجنب الاتصال المباشر بالمباني المتضررة بالمياه ومياه الفيضانات بعد الأعاصير والكوارث الطبيعية، والتي تتميز ببيئة رطبة أو عفنة.

- تجنب الأنشطة التي تنطوي على ملامسة قريبة للتربة أو الغبار، مثل أعمال الهدم والبناء.

- ضرورة ارتداء الأحذية والسراويل الطويلة وقميص بأكمام طويلة عند القيام بأنشطة خارجية مثل البستنة أو العمل في الفناء أو زيارة المناطق المشجرة.

- ارتداء قفازات عند التعامل مع مواد مثل التربة أو الطحالب أو السماد الطبيعي.

- لتقليل فرص الإصابة بعدوى الجلد، يجب تنظيف إصابات الجلد جيدا بالماء والصابون.