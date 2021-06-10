«فتاة العباية» تتقدم ببلاغ لوزارة السياحة ضد كافيه التجمع: منعوني عشان لبسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقدمت نور سعد، الفتاة التي طردت من الكافيه بسبب ارتدائها «العباية»، ببلاغ إلى وزارة السياحة ضد الكافيه، بسبب تفاصيل طرد فتاة من كافيه بالتجمع، وحولت ما حدث معها إلى قضية كبيرة، وذلك بعدما امتنع الكافيه عن الاعتذار لها، وبررت نور سبب تأخرها في تقديم البلاغ، من خلال منشور كتبته على صفحتها الشخصية عبر «فيس بوك» لتكشف فيه تفاصيل ما حدث.

وقالت نور سعد، «ليه ما اشتكيناش لوزارة السياحة من وقت ما حصل منع دخولي للكافيه؟، لإن مكانش هدفي أبدًا قطع رزق حد أو أذى لحد، حتى لو في أذى وقع عليا، كل اللي كنت عاوزاه، اعتذار واضح وصريح وبسيط، وإن ده ما يتكررش مع غيري».

وأكملت، «دينا حشيش كتبت البوست وعملت تاج لصفحة الكافيه علشان توصل لهم الرسالة، اتفاجئت بالرد اللي مكتوب في التعليقات وعلى صفحة الكافيه، إن القصة دي كلها مفتعلة والدليل إن فيه محجبات أهو جوا الكافيه، فضلت مستنية أي رد فعل محترم من الكافيه، لقيت أكاونتس بتبعتلي عاوزين رقم تليفونك وصاحب الكافيه هيعتذر لك في التليفون وهيراضيكي وحقك علينا، قولتلهم أنا مش عاوزه غير اعتذار على صفحة الكافيه، مش عاوزاه على تليفونات ولا حسابات شخصية، قالولي حاضر.. واحترامًا للكلام ده، رفضت أطلع في أي برنامج أو قناة أو سوشال ميديا والتزمت الصمت تمامًا».

نور سعد تتقدم ببلاغ لوزارة السياحة

وعن سبب خروجها عن صمتها قالت نور، «لكن لما ما حصلش أي حاجة تدل إن في اعتذار هيجيلي، لا بالعكس بدأ يحصل تشويه لنا من صاحب الكافيه سمعناه على برنامج القاهرة والناس، مابقاش أدامي غير إني أكلم وزارة السياحة، وبلغتهم بالشكوى، وقالولي هنرد عليكي.. وأكدت عليهم إن الموظفين اللي في المكان كانوا في غاية الاحترام، وإن التعليمات كانت من صاحب المكان مش تصرف منهم، وإن الكاميرات فعلا هتجيبني وأنا داخلة المكان بعد المنع، بس ده كان بناءا على طلبي هدخل أبلغ أصحابي إني ممنوع أدخل أقعد معاكم، وفعلا دخلت وطلعنا مع بعض من غير ما أقعد ولا لحظة.. ده الموقف حاليا.. إننا في انتظار الرد على الشكوى اللي اتقدمت بيها لوزارة السياحة».

وفي نهاية منشور نور سعد، شكرت كل من دعمها، قائلة «شكرا من قلبي لكل من دعم واهتم ونشر واتواصل معايا، والشكر كله لأصحابي الجدعان اللي ما سابونيش ولا لحظة من وقت الموقف، وأكيد لما يحصل جديد هنشره إن شاء الله».

منع النقاب والعباية في كافيه التجمع

وكانت البلوجر دينا حشيش كانت قد كتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما حدث معها هي ومجموعة من الفتيات، بعد طرد إحداهن لأنها كانت ترتدي عباءة، ومنعها من دخول الكافيه، لأنه يمنع دخول الشبشب والنقاب والعباءة، وهو ما أدى إلى موجة من الغضب ضد الكافيه على مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي.