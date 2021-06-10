التصويت على الإنترنت.. غدا نهاية مسابقة أجمل سجانة في روسيا (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تنتهي غدا مسابقة دائرة السجون الفيدرالية الروسية لاختيار أجمل سجانة في عموم سجون روسيا والتي تبدأ من 7 إلى 11 يونيو، ويتم التصويت على موقع الوكالة على الإنترنت، والذي سيكشف عن الفائز.

وجرى اختيار 12 متأهلة للتصفيات النهائية من بين المرشحات البالغ عددهن 86 مرشحة عن مناطقهن في نهاية عام 2020، بحسب الموقع الرسمي لإدارة السجون في روسيا.

في نهائي المسابقة، تدور المنافسة في دائرة السجون الفيدرالية من مناطق سامارا وفلاديمير وأوليانوفسك وإيفانوفسك وساراتوف وكورغان وتشيليابينسك ومورمانسك ومن تيفا وتتارستان ومن سخالين ومن كوزباس.

على موقع مصلحة السجون، يمكنك قراءة قصصهن عن أنفسهن والعثور على مقاطع فيديو، حيث تقدم كل موظفة أربعة مقاطع فيديو ترقص فيها الفتيات، وتقرأ الشعر وتحاول إلهام المشاهدين للتصويت لهن.

في عام 2019 ، أقامت الدائرة مسابقة جمال خاصة بها، وفازت الشرطية انا كرامتسوفا والتي لم تعد تعمل في وكالات إنفاذ القانون. في ديسمبر 2020 ، أصبح معروفًا أنها طُردت من قبل السلطات بسبب نشرها صورة على انستجرام من مكتب العمل.

ولم يعلن عن مقدار الجائزة لمن تفوز بهذه المسابقة التي يتبعها العالم لمعرفة أجمل سجانة في روسيا لعام 2021.

وتأتي المسابقة في هذا العام في ظل ظروف صحية استثنائية، بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في روسيا منذ العام الماضي.

ويبدو أن المسابقة تهدف إلى إبراز صورة الشرطة الروسية للعام وذلك لجذب السياحة، لزيارة روسيا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا التي ضربت البلاد في العام الماضي.

وتتابع وسائل الإعلام الدولية بشكل مكثف المسابقة التي سيعلن الفائزة فيها قريبا، وذلك عبر بيان من دائرة السجون الروسية التي تعرضت لهجوم قاسي خلال الشهور الماضية بسبب ظروف سجن المعارض الروسي اليكسي نافلني.