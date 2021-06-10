3 تغيرات بالجسم تنذر بخطر إصابتك بهذا المرض المميت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تأثر الكثيرون بمرض السرطان، وعلى الرغم من ذلك فإن البعض يتجاهلون العلامات التي قد تنذر بالإصابة بهذا المرض، على الرغم من أن الاكتشاف المبكر قد يزيد من فرصة التعافي.

وبحسب موقع express فقد تم اكتشاف ثلاث تغييرات بالجسم قد تحذر من مخاطر الإصابة بالسرطان، للأشخاص المعرضين للإصابة بهذه الحالة، والتي كانت كالتالي:

-فقدان الوزن

وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، غالبًا ما يكون فقدان الوزن غير المبرر أول أعراض يمكن ملاحظتها لسرطان المريء والبنكرياس والمعدة والرئة، ومن المرجح أن تتسبب أنواع السرطان الأخرى، مثل سرطان المبيض، في فقدان الوزن عندما ينمو الورم بشكل كبير بما يكفي للضغط على المعدة، فهذا يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع.

يمكن أن تسبب أنواع السرطان الأخرى أيضًا أعراضًا تجعل تناول الطعام صعبًا ، مثل:

-غثيان

-قلة الشهية

-صعوبة في المضغ أو البلع

وقال موقع Cancer إن فقدان الوزن شائع بين الأشخاص المصابين بالسرطان وقد يكون أول علامة مرئية للمرض، مضيفًا: " 40 في المائة من الناس إنهم عانوا من فقدان الوزن غير المبرر عندما تم تشخيص إصابتهم بالسرطان لأول مرة، قد يختلف فقدان الوزن المرتبط بالسرطان عن الأنواع الأخرى لفقدان الوزن."

-التغييرات في مظهر الخلد

غالبًا ما تكون العلامة الأولى للورم الميلاني هي شامة جديدة أو تغيير في مظهر الشامة الموجودة، فقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الشامات الطبيعية تكون بشكل عام مستديرة أو بيضاوية، مع حافة ناعمة، وعادة لا يزيد قطرها عن 6 مم.

وأضافت هيئة الصحة الوطنية: "لكن الحجم ليس علامة مؤكدة على سرطان الجلد.. يمكن أن يكون قطر الشامة الصحية أكبر من 6 مم ، والشامة السرطانية يمكن أن تكون أصغر من ذلك".

-تغييرات في عادات استخدام المرحاض

يمكن أن تختلف عادات الأمعاء من شخص لآخر، ويتضمن هذا عدد مرات التبرز، والتحكم في وقت التبرز، واتساق حركة الأمعاء ولونها.

في حين أن بعض التغيرات في حركة الأمعاء يمكن أن تمثل عدوى مؤقتة، فإن البعض الآخر قد يشير إلى سبب أكبر للقلق وقد يكون أول علامة على الإصابة بالسرطان.

كثرة التبول، الدم في البول، ضعف أو انقطاع التدفق أو الرغبة في التبول في الليل هي علامات مبكرة لسرطان البروستاتا، ويمكن أن تشمل التغييرات غير الطبيعية في لون البراز ما يلي:

-براز أسود قطراني

-براز بلون الطين

-براز أحمر عميق

-براز أبيض اللون

تشمل التغييرات في قوام البراز ما يلي:

-براز جاف

-براز صلب

-مخاط أو سائل يتسرب حول البراز

-براز مائي رخو