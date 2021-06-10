نرشح لك.. صيف في 5 أماكن بخلاف شرم الشيخ والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

عادة ما يفضل العديد الذهاب إلى الشواطئ والمدن السياحية في هذا التوقيت من السنة، وذلك لارتفاع درجات الحرارة بالمدن البعيدة عن البحار، والاستمتاع بالجو الساحلي، لذا نستعرض أفضل 5 أماكن سياحية يمكنك قضاء عطلتك بها بخلاف شرم الشيخ والإسكندرية.

- مرسى علم

تبعد عن الغردقة بحوالي 280 كيلومتراً، وهي مركز رئيسي للغوص والصيد والرحلات البحرية، حيث تحتوي على عدد من المحميات الطبيعية بجانب الشعب المرجانية الخلابة.

كما تحتوي على مطار دولي ومواصلات عامة، بالإضافة الى اختلاف الفنادق وتعددها، وتتراوح درجة الحرارة ما بين 20 الى 35 درجة مئوية و31 درجة مئوية في فصل الشتاء.

- رأس شيطان

تقع رأس شيطان في شمال نوبيع بالقرب من دهب. وهي منطقة تتميز بهدوئها وطبيعتها الساحرة، فيمكنك المكوث في خيمة على الشاطئ والاستمتاع بالغوص والسباحة.

ويتوافر فيها عدد من الخيام المصنوعة من القش والخشب مع توافر جميع سبل الراحة من الأكل والكهرباء والمياه.

- رأس سدر

تعتبر أفضل المقاصد السياحة لمصطافي الطبقة المتوسطة، تقع على خليج قناة السويس في ساحل البحر الأحمر، وتتمتع بسواحل رملية قليلة الأملاح البحرية والأعشاب، وتتمتع بمياهها الهادئة، يوجد بها عديد من المعالم السياحية مثل، قلعة السدر أو قلعة الجندي.

- سوما باي

هو منتجع سياحي علي ساحل البحر الأحمر في مصر ويبعد 45 كيلومترا جنوب مطار الغردقة الدولي.

وتتعدد وسائل الترفيه بين الغوص والرحلات البحرية والمنتجعات العلاجية المتميزة، مساحات كبيرة لنادي الجولف، بجانب الاستجمام على شاطئ البحر، وتوجد بها مجموعة عديدة من المنازل والفيلات المطلة على الشاطئ.

ويضم المنتجع ثلاثة مواقع رئيسية، شيراتون ولاريزيدانس دي كاسادس ونادي روبينسون، وتتفاوت أسعارهم.

- سفاجا

هي بلدة في محافظة البحر الأحمر، تطل على ساحل البحر الأحمر، وتقع على بعد 53 كم جنوب الغردقة، وتشتهر بالغوص ومسابقات الصيد ومليئة بالفنادق والكثير من مطاعم الاسماك المشهورة عالميا، شواطئها تتميز بالرمال السوداء ذات المميزات الخاصة وتستعمل للعلاج الطبي.