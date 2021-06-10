عمر الطفل يحدد الرياضة المناسبة له

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الجمعية الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن الرياضة تتمتع بأهمية كبيرة لصحة الطفل؛ حيث إنها تعمل على تقوية العضلات وتطوير القدرات الحركية وتدريب التناسق والتوازن، فضلا عن رفع القدرة على التركيز وتنمية المهارات الاجتماعية للأطفال.

ولتحقيق الاستفادة المرجوة أكدت الجمعية على أهمية اختيار الرياضة المناسبة لعمر الطفل، موضحة أن الأطفال في عمر رياض الأطفال لا تناسبهم الرياضات التنافسية، فمن المهم في هذه المرحلة العمرية أن يمارس الأطفال الرياضات، التي تتطلب حركات جسدية طبيعية تتسم بطابع اللعب واللهو.

ويعد الجمباز رياضة مناسبة في عمر رياض الأطفال؛ حيث إنه يمثل أساسا جيدا للغاية لكل أنواع الرياضات الأخرى. كما يمكن للأطفال ممارسة اليوجا بدءا من عمر 3 سنوات، ولكن بالاشتراك مع الجمباز؛ لأن اليوجا وحدها غير كافية.

وبدءا من مرحلة التعليم الأساسي يمكن للأطفال ممارسة رياضات الكرة، والتي تعمل على تنمية المهارات الاجتماعية لدى الأطفال؛ حيث يتعلم الأطفال خلالها اتخاذ الأدوار والتواصل المشترك والعمل الجماعي، ومن ثم اكتساب روح الفريق.

ويمكن للأطفال أيضا ممارسة الرياضات الإيقاعية والباليه بدءا من عمر 5 سنوات، وهي تحتاج إلى أساس جسدي جيد، كي يتمكن الطفل من أداء حركات فنية تحتاج إلى المهارة. وتسهم هذه الرياضات في تدريب مهارات التناسق والتوازن لدى الطفل.