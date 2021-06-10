أولياء أمور مصر: «الهندسة السهل الممتنع.. والدراسات سهلة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أدى طلاب الشهادة الاعدادية، اليوم، الامتحانات باختلاف كل محافظة، حيث امتحن طلاب محافظة المنوفية مادة الدراسات الاجتماعية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا.

قالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن الائتلاف رصد آراء أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي في الامتحانات التي عقدت اليوم.

وأضافت الحزاوي، في بيان لها، أن امتحان مادة الهندسة بمحافظة الإسكندرية، جاء سهلًا ولا يوجد به مشكلات بينما محافظة المنوفية جاء امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية سهلا.

وأشارت إلى أن مادة الهندسة بمحافظة الجيزة في مستوى الطالب المتوسط، مشيرة إلى أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021 شهدت في بعض المحافظات تسريبات وتداول الامتحان، ما تسبب في حالة من الاستياء بين الطلاب وأولياء الأمور، على حد قولها.

وطالبت «الحزاوي» بحاسبة من تسبب في تسريب الامتحانات، حتى يكون عبرة لغيره.

التعليم تعقد امتحانات الإعدادية في المواد الأساسية

وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يعقد في المواد الدراسية الأساسية، اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات والعلوم والرياضيات بواقع مادة بشكل يومي، حتى لا يتجمع الطلاب داخل المدارس وبين فترات الامتحان.

امتحان الشهادة الاعدادية يختلف في مواعيده عن غيره في محافظة مطروح، حيث بدأت الامتحانات في بعض المحافظات مثل القاهرة وأسيوط والإسماعيلية والقليوبية، وانطلقت الامتحانات في 5 يونيو بمطروح وكفر الشيخ، كما تختلف أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في كل محافظة عن الأخرى، حيث تتولى كل مديرية وضع أسئلة الامتحانات الخاصة بها طبقا للجان التي يتم تشكيلها لوضع الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، لتغطية جميع المدارس في الإدارات والقطاعات. التعليمية.