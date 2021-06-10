قبل ما تشتري أون لاين.. احذري هذه الأشياء قد تعرضك للنصب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح الاتجاه السائد لدى السيدات بالتسوق أون لاين بدلا من التسوق عبر الذهاب للمحلات التي يتم بيع الأغراض بها، وازداد ذلك بعد انتشار جائحة فيروس مورونا المستجد، ما جعل الكثير منهن يتعرضن للنصب عند الشراء أون لاين.

ونرصد من خلال هذا التقرير عددا من النصائح التي يجب اتباعها عند الشراء أون لاين، حتى لا تتعرض السيدات للنصب عند التسوق، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

نصائح يجب على السيدات اتباعها عند التسوق أون لاين لتجنب التعرض للنصب

- تجولي بين المواقع المختلفة قبل أن تقومي بعملية الشراء، حيث يمكنك المقارنة بين الأسعار والمواصفات الخاصة بكل سلعة ترغبين في شراءها.

- عليكي أن تتسوقي عبر مواقع آمنة، والتي تحرص على الحفاظ على البيانات وأرقام البطاقة الائتمانية التي يتم استعمالها في الشراء.

- قبل إرسال المعلومات إلى الموقع الذي ترغبين الشراء منه، تأكدي من صحة البيانات الخاصة بقيمة المشتريات ةتفاصيل البطاقة الائتمانية.

- احرصي على الشراء من مواقع التسوق جيدة السمعة، كما يجب قراءة شروط البيع وشروط التوصيل وشروط الاسترجاع عبر شبكة الإنترنت.

- الاحتفاظ بنسخة من أمر الشراء.

- لا تعطي تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية عبر البريد الإلكتروني أو عبر المحادثة الخاصة لأحد.

- مراجعة الكشف الخاص ببطاقة الائتمان لعمليات الشراء التي تتم عبر الإنترنت.

- استعمال بطاقة ائتمانية واحده فقط للشراء ويتم تخصيصها لهذا الغرض حتى يسهل اكتشاف أي محاولة لاستخدام البطاقة الائتمانية.

- قراءة البيانات الإيضاحية للسلع جيدا، والتأكد من مسؤولية كلفة النقل والتوصيل للمستهلك.