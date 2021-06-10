طريقة عمل المولتن كيك في المنزل.. خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر المولتن كيك، واحدة من أطباق الحلوى التي يفضلها الكثيرين من الصغار والكبار، لما تمتاز به من مذاق رائع، وفي هذا الصدد نقدم لكِ طريقة عمل المولتن كيك في المنزل، على طريقة الشيف غادة التلي، في برنامجها «زعفران وفانيلا»، المذاع على فضائية «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل المولتن الكيك

2 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

200 جرام زبدة

250 جرام شيكولاتة

6 بيض

فانيليا

كوب سكر

فراولة

لوز شرائح

أيس كريم فانيليا

طريقة تحضير المولتن كيك

اخلطي البيض مع السكر والفانيلا، ثم اخلطي البيكنج بودر مع الدقيق وضيفيهم.

ذوّبي الزبدة مع الشكولاتة على حمام مائي حتى تذوب الزبدة ثم ضيفيها على خليط الكيك.

ضعي الخليط الكيك في صنية الفرن، واخبزيها في الفرن حتى تنضج من الاطراف فقط ويظل وسط الكيكة طري.

قدميها مع الأيس كريم وزينيها بالفراولة واللوز الشرائح، وافتحيها من المنتصف وسوف تلاحظين تدفق الشكولاتة من داخل الكيك.

طريقة مولتن كيك بصوص التوفي

مقادير مولتن كيك بصوص التوفي

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

200 جرام زبدة

250 جرام شوكولاتة

5 بيض

فانيليا

ايس كريم فانيليا

فراولة

للتزيين

لوز شرائح

للوجه

صوص التوفي

50 جرام زبدة

نصف كوب سكر

نصف كوب كريمة

طريقة تحضير مولتن كيك بصوص التوفي

تذوب الشوكولاتة والزبدة على حمام بخار.

في العجان يخفق سكر وبيض وفانيليا ثم تضاف المقادير الجافة، ثم تضاف خليط الشوكولاتة والزبدة ثم تخفق جيدًا.

ثم يوضع الخليط فى صينية كيك مدهونة زبدة ومعفرة بالدقيق.

ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 20 دقيقة.

لصوص التوفي

يكرمل السكر والزبدة على النار ثم تضاف الكريمة.

ثم تدهن الكيك بالصوص التوفى وتزين بالشرائح اللوز والفراولة.

وتُقدم بالهنا.

مولتن كيك بالكابتشينو والشوكولاتة البيضاء

مقادير عمل مولتن كيك بالكابتشينو والشوكولاتة البيضاء

110 جرام زبدة

110 جرام شوكولاتة بيضاء مبشورة

50 جرام سكر

2 بيضة

2 صفار بيض

فانيليا سائلة

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة بودرة اسبرسو

4 ملعقة كبيرة دقيق

للزينة

آيس كريم بالفانيلا

كراميل جاهز

طريقة تحضير مولتن كيك بالكابتشينو والشوكولاتة البيضاء

تذاب الزبدة على النار ثم ترفع وتضاف الشوكولاتة البيضاء مع التقليب حتى تذوب تمامًا.

يخلط البيض مع السكر ثم يضاف الاسبرسو والفانيليا ورشة الملح.

يضاف خليط الشوكولاتة والزبد ويقلب المحتوى جيدًا.

يضاف الدقيق ويمزج الخليط جيدًا.

يبطن قالب المولتن كيك بالزيت والدقيق ثم يصب فيه الخليط حتى 3/4 القالب.

يوضع بالفرن على درجة حرارة 200 لمدة 12 دقيقة تقريبًا حسب حجم القالب.

تقدم مزينة بالآيس كريم وصوص الكراميل وبودرة الاسبرسو على الوجه.

رد فيلفت مولتن كيك

مقادير عمل رد فيلفت مولتن كيك

ثلث كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة كاكاو

لون أحمر

100 جرام زبدة

120 جرام شوكولاتة بيضاء

4 بيض

فانيلا

ربع كوب سكر

للتقديم

توت مشكل

كريمة مخفوقة

سكر بودرة

طريقة تحضير رد فيلفت مولتن كيك

يخفق البيض مع السكر باستخدام عجان كهربائي حتى يذوب السكر تماما، وتضاف إليه الفانيليا ويخفق جيدا

يخلط الدقيق مع الكاكاو ويضاف إلى العجان ويخفق جيدا

على حمام مائي: توضع الشوكولاتة مع الزبدة وتترك حتى تذوب تماما وتختلط

تضاف إلى الخليط في العجان مع اللون

وتخلط جيدًا

في قالب للفرن مدهون بالزبدة ومبطن بالكاكاو، يوضع الخليط

تدخل فرنا ساخنا مدة 8 إلى 10 دقائق حتى تتماسك من الخارج

تقدم مع الكريمة المخفوقة وسكر بودرة وتوت مشكل