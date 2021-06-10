هل تشهد مصر تحورا لفيروس كورونا؟.. طبيب يحسم الجدل بـ5 أدلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حالة من الجدل شهدتها الساعات الماضية، بعدما أعلنت تايلاند عن أن السلالة التي تم رصدها من فيروس كورونا وسميت بـ"المتحور التايلاندي" هيّ في الأصل "متحور مصري"؛ لأن أول إصابة به كانت قادمة من مصر.

وأثار إطلاق بريطانيا على الحالات الجديدة لفيروس كورونا بنسخته المتحورة، اسم "المتحور التايلاندي"، حفيظة بانكوك التي اعترضت على التسمية، زاعمة أن التحقيقات كشفت أن أول إصابة به كانت لشخص قادم من مصر.

وكان مسؤولو الصحة البريطانيون أكدوا أنه تم العثور على 109 حالات من "المتحور التايلاندي" (C.36.3) في المملكة المتحدة، لكن لم يتضح ما إذا كانت السلالة معدية أو أكثر خطورة من تلك الموجودة.

وعلقت منظمة الصحة العالمية، على هذه المزاعم التي أطلقتها تايلاند، حيث أكد الدكتور عبدالناصر أبوبكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية على علم بهذه المعلومات، وتعمل مع الحكومة المصرية من أجل المزيد من التحقق بشأنها.

وأضاف أبوبكر أنه "لا توجد معلومات كافية، لكننا نعمل مع وزارة الصحة المصرية ونتبادل المعلومات بين مصر والمملكة المتحدة وتايلاند للتأكد من هذه المعلومات".

وأشار إلى أن وزارة الصحة المصرية تُجري تحاليل التسلسل الجيني على العديد من عينات الحالات الإيجابية للتأكد من وجود هذا "المتحور الجديد" من عدمه، ولا يوجد تعليق بشأن القيود التي وضعتها المملكة المتحدة على القادمين من مصر، ومدى ارتباط ذلك بهذا المتحور الجديد.

في إطار ذلك، تواصل الخليج 365 مع الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ليوضح حقيقة وجود سلالة متحولة من كورونا في مصر.

وقال "بدران" في تصريحات خاصة: "هذا غير علمى، وليس له دليل مختبر، ولم يحدث فى مصر تحور جديد، نفس سلالة الموجة الثالثة للكورونا ."

ما الأدلة؟

يضيف بدران: "الدليل على عدم وجود متحور مصري لفيروس كورونا، هو أن معدل الحالات الجديدة فى مصر آخذ في الهبوط منذ ١٥ مايو، كما أن الاستجابة للعلاج ممتازة بدون أى تغيير، ومعدل الشفاء من الكورونا يرتفع ، ومعدل الوفيات منها ينخفض، كما أن تحاليل التسلسل الجيني على العديد من عينات الحالات الإيجابية في مصر لم ترصد متحورا جديدا".

ويشرح بدران: "لم تؤكد أي دولة أو منظمة الصحة العالمية هذا الافتراء، إنه يندرج تحت الخيال غير العلمي، حيث لا يوجد سلالة مصرية متحورة للكورونا، يبدو أن النجاح المصرى في صد الموجة الثالثة للكورونا سيحير بعض المراقبين خاصة يى المناطق المنكوبة والمتضررة بطوفان كوفيد-١٩".

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، إن مزاعم تايلاند "كلام مرسل غير صحيح، وليس له أي أسانيد".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه في حالة تم رصد أي تحور في فيروس كورونا كان سيتم الإعلان عنه، ذاكرًا أن السلالة المنتشرة في مصر هي نفسها الموجودة منذ بداية الموجة الثالثة، ولم تشهد أي تحورات.

وأوضح أن الجزم برصد تحورات لفيروس كورونا كالمنتشرة بالهند والبرازيل وغيرها من الدول سيكون صعبًا، إلا أن صفات الفيروس لا تزال كما هي وتستجيب لبروتوكولات العلاج، خاصة وأنها هي التي يتم الحكم من خلالها على تحور الفيروس.