منها علاج تشققات القدمين.. استخدامات رائعة وغير متوقعة للشمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

"الشمعة" إما تكون بديلا للإضاءة الكهربائية حين ينقطع التيار، أو لإضفاء جو رومانسي حالم، لكن فد يفاجئك استخداماته الأخرى التي تستعرضها لكم وفقا لموقع "brightside".

- الحفاظ على المربى:

عادةً ما تحتوي المربى المصنوعة منزليًا على نسبة أقل من السكر ولا تحتوي على مواد حافظة أخرى، وهذا هو السبب احتمالية فسادها بسرعة كبيرة.

وطريقة منعها هي إغلاقها بحيث لا تتعرض للهواء، كل ما عليك فعله هو استخدم الشمع، قم بتذويبه ثم اسكب المذاب ببطء على المربى وقم بتدوير البرطمان للتأكد من أنه يحكمه تمامًا.

2- تزييت الأدراج:

مع مرور الوقت، قد يصبح من المستحيل تقريبًا استخدام الأدراج، لأنها تصبح لزجة، لتزييت العدائين، ما عليك سوى تمشيه قطعة من الشمع عليها.

3- شمع الأبواب والنوافذ:

يمكن أن تصبح النوافذ والأبواب لزجة للغاية وتُصدر أصواتا عند فتحها، وللحفاظ على فتحها وإغلاقها بسلاسة، قم بتمرير قطعة من الشمع فوق المسارات والإطارات.

4-إصلاح السوستة:

إذا كان لديك سوستة عالقة، فمن المؤكد أن الشمع هو الحل، قم أولا بتنظيف السحاب، وافرك قطعة من الشمع برفق لأعلى وأسفل عليه قد تحتاج إلى تكرار هذه العملية عدة مرات.

5- الحفاظ على لوح تقطيع الخشب:

تُستخدم الألواح لتقطيع الطعام وتحضيره ونريد بالتأكيد أن تكون سهلة التنظيف، هذا هو المكان الذي يمكن أن يساعد فيه علاج شمع، قم باستخدام الشمع وضع كمية صغيرة منه على قطعة قماش نظيفة، وافرك السبورة مع التأكد من تغطية اللوح بالكامل، حتى يتم السماح بامتصاصه، قم بإزالة أي بقايا منه بقطعة قماش جافة ونظيفة.

6- علاج اليدين:

نستخدم أيدينا في كل شيء وتتعرض للماء والبرودة والحرارة باستمرار، لذلك فلا عجب أن تجف بشرة بسرعة وسهولة.

يعتبر علاج الشمع رائعًا لجعلها ناعمًا، ضعي يديكي في شمع ذائب بدرجة حرارة منخفضة، قد تحتاج إلى تكرار هذه العملية عدة مرات للحصول على نتيجة، وبعد ذلك ضعي يديكي في كيس بلاستيكي، وانتظري لمدة 10-15 دقيقة ثم قشري الشمع برفق من يدك، وكرري العملية بيدك الأخرى.

7- علاج القدمين:

هذه العملية تشبه إلى حد بعيد علاج اليد، اغمسي قدميك في شمع ذائب بدرجة حرارة منخفضة، ضعي قدميك في كيس بلاستيكي، ثم لفي قدميك بالمناشف، وانتظري لمدة 10-15 دقيقة ثم قشري برفق الشمع من قدميك.