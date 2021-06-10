طريقة عمل حمص الشام بخطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - يعد حمص الشام، من المشروبات الشعبية التي تحظى بمكانة خاصة عند المصريين، نظرًا لمذاقه المميز، وفوائده الصحية، فضلا عن سهولة تحضيره، لذلك نقدم لكِ طريقة تحضير حمص الشام في المنزل، على طريقة الشيف الشربيني، في برنامجه «الشيف»، المذاع على فضائية «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل حمص الشام

حمص

كمون

شطة

طماطم

ليمون

ملح

فلفل

طريقة تحضير حمص الشام

انقعي الحمص في ماء عدة ساعات

في حلة على النار ضعي الحمص مع الماء والبصل والطماطم واتركيه ليغلي حتى ينضج الحمص

قدميه بعد اضافة الملح والفلفل والشطة والليمون

طريقة عمل مخبوز حمص الشام

مقادير عمل مخبوز حمص الشام

دقيق حمص الشام

كوب ماء

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة زعتر جاف

ملعقة كبيرة روز ماري جاف

شطة

كمون حب

بابريكا

طريقة تحضير مخبوز حمص الشام

إخلطى الحمص مع الماء بنفس المقدار

أضيفى 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

أضيفي الملح والشطة

صبي الخليط فى صينية بها القليل من الزيت

رشى على الوجة البابركا والكمون الحب والزعتر الجاف والروزمارى الجاف

أدخليها الفرن حتى النضج وقدميها

سجق إسكندرانى بحمص الشام

مقادير عمل سجق إسكندرانى بحمص الشام

سجق إسكندرانى

حمص الشام

زيت فلفل ألوان مشوى

ساور كريم

زبادى

كزبرة خضراء

طريقة تحضير سجق إسكندرانى بحمص الشام

قطعى السجق الإسكندراني وشوحيه في الزيت على النار

قطعي الفلفل الرومي الألوان المقشر وأضيفيه

أضيفى حمص الشام المسلوق

اخلطى الزبادي مع الساور كريم وضيفيهما على الوجه

أضيفي الكزبرة الخضراء على الوجه

طريقة عمل الحلبسة

مقادير عمل الحلبسة

2 كوب حمص مسلوق

طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

بصلة مقطعة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم أو صحيح كمون

كزبرة

ملح

فلفل أسود

شطة

عصير ليمون

ماء حسب الاحتياج

ليمون شرائح

طريقة تحضير الحلبسة

يوضع ماء على النار مع الطماطم المقطعة و الصلصة و البصل والثوم والكمون وكزبرة

يضاف الشطة وملح وفلفل ويقلب جيدا ويترك ليغلي

يضرب الخليط السابق في الخلاط ثم يضاف الحمص على النار ويترك ليغلي و يقدم مع عصير ليمون

يمكن وضع الحمص مباشرة مع الماء وترك الخليط كله يغلي ثم يقدم مزين بشرائح الليمون

فوائد تناول حمص الشام

وحسبما نشر موقع«Medical news today» أبرز فوائد حمص الشام خلال النقاط التالية:

1- لابد أن يتناوله مرضى السكري عند القيام بالحمية الغذائية، لأنه يحتوي على كم هائل من الألياف المفيدة لهم، وينصح الأطباء بتناول مابين 21 إلى 25 جراماً من الألياف يوميا للنساء.

2- يساعد في بناء العظام بصورة سليمة نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الحديد، والفوسفات، والكالسيوم، والزنك وفيتامين k.

3- يؤدي تناوله لضبط معدلات ضغط الدم في جسم الإنسان.

4- يحتوي على لألياف، والبوتاسيوم، والفيتامين «C» و«B-6»، مما يؤدي لتخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وتمتع القلب بصحة جيدة.

5- يتضمن عنصر السيلينيوم الذي يساعد في التخلص من المركبات السامة للسرطان، ويحسن من أداء إنزيمات الكبد ويقلل من معدل نمو الأورام.

6- ينظم حركة الجهاز الهضمي ويمنع من حدوث الإمساك، لأنه يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان.