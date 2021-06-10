طريقة عمل خلطة المحشي.. الطبق المفضل لدى المصريين

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص الكثير من ربات البيوت في المنازل على إعداد الكثير من الوجبات المختلفة والمتنوعة ليتم تناولها على مدار اليوم في الوجبات الأساسية التي تتمثل في الفطار والغداء والعشاء، وتعد وجبة المحشي من أهم الأطباق التي تحرص الكثير من السيدات على إعدادها على فترات متقاربة، نظرًا لأنه الطبق المفضل لدى الكثيرين.

وبالرغم من أن طريقته المصرية واحدة، إلا أن هناك اختلاف في محتويات خلطة المحشي، إذ تختلف من شخص لآخر حسب الرغبة، كما تحتوي على أرز وكزبرة وبقدونس والتوابل المختلفة مثل الملح والشطة والكمون والفلفل الأسود والبهارات، وغيرها من التوابل الأخرى حسب رغبة الاشخاص.

ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل خلطة المحشي وفق وصفة خبيرة الطبخ الشيف أميرة شنب، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، الذي يتم إذاعته عبر شاشة cbc سفرة، كالتالي:

مقادير عمل خلطة المحشي

أوضحت خبيرة الطبخ الشيف أميرة شنب، أن هناك أساسيات يتم الاستعانة بها لإعداد خلطة المحشي، مثل الارز والخضرة والتوابل المختلفة، ولكن يأتي الاختلاف في التوابل التي يتم وضعها حسب الرغبة، وجاءت مقادير عمل خلطة المحشي، كالتالي:

- يتم إعداد عدد 2 كوب أرز.

- يتم تجهيز حزمة كبيرة شبت.

- توفير 1 حزمة كبيرة بقدونس.

- 1 حزمة كبيرة كزبرة.

- يتم إعداد صلصة الطماطم، وإضافة عدد 2 معلقة كبيرة صلصة طماطم.

- يتم تجهيز عدد 2 طماطم مبشورة.

- تجهيز بصل مفروم.

- إحضار كمية مناسبة من الملح.

- كمية مناسبة من الفلفل الأسود حسب رغبة الاشخاص التي تتناول المحشي.

- كمية مناسبة من القرفة.

- عدد 7 ورقات بهارات.

- إضافة عدد 1 معلقة صغيرة سكر.

طريقة عمل خلطة المحشي

وقالت خبيرة الطبخ الشيف أميرة شنب أن طريقة إعداد خلطة المحشي، واحده لا يوجد بها اختلاف، وجاءت طريقة عمل خلطة المحشي، كالتالي:

- يتم تشويح البصل على النار، ثم بعد ذلك يتم إضافة الطماطم المبشورة.

- ثم بعد ذلك يتم إضافة الملح والفلفل والبهارات والقرفة للبصل والطماطم.

- يتم إضافة صلصة الطماطم بعد ذلك، ثم يتم ترك الصلصة على النار حتى تتسبك.

- ثم بعد ذلك يتم رفع خليط البصل والطماطم من على النار، ويتم تركها حتى تبرد، ثم بعد ذلك يتم إضافة الشبت والبقدونس والكزبرة.

وأوضحت خبيرة الطبخ الشيف أميرة شنب الطريقة الصحيحة لتخزين الأرز، والتي يتم من خلالها تشويح الأرز في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي ثم يرفع من على النار، ثم بعد ذلك يتم تعبأته في برطمان ويخرن لحين الاحتياج.