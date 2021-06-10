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الامارات | «برلين السينمائي» يطلق النسخة الصيفية من فعالياته

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برلين ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن «برلين السينمائي» يطلق النسخة الصيفية من فعالياته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس فعاليات النسخة الصيفية من مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله).

وبدأت الفعاليات في جزيرة المتاحف بعرض فيلم «الموريتاني»، الذي تلعب فيه الممثلة الأميركية، جودي فوستر، دور محامية تساعد معتقل في غوانتانامو في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وبسبب جائحة «»، تم تقسيم المهرجان إلى قسمين، إذ شاهد الخبراء في الجزء الأول في مارس الماضي الأفلام عبر الإنترنت. والآن سيُجرى عرض الأفلام أمام الجماهير في ساحات مفتوحة.

وتم تخصيص 60 ألف تذكرة لمشاهدة عروض المهرجان. ومهرجان «برليناله» من أكبر المهرجانات السينمائية في العالم، إضافة إلى «كان» و«البندقية». وتمكن «برليناله» من بيع نحو 60 ألف تذكرة فقط عام 2021، ومن المتوقع وجود انخفاضات كبيرة في التمويل من جانب الرعاة.

• 60 ألف تذكرة لمشاهدة عروض المهرجان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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