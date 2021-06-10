الامارات | «الضباب السويسري» في أبوظبي: ننتظركم في «إكسبو دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الضباب السويسري» في أبوظبي: ننتظركم في «إكسبو دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن الجناح السويسري في إكسبو 2020 دبي، أمس، الهيكل التصميمي المبتكر «ما وراء الضباب السويسري» في قلب أبوظبي، ليقدم بذلك فرصة لسكان العاصمة للتعرف أكثر إلى التجربة التي ستكون بانتظارهم في الجناح.

ويعرض التصميم الذي نفذته شركة بيل برات بارتنر، الوكالة السويسرية الإبداعية المسؤولة عن تصميم وسينوغرافيا الجناح السويسري في إكسبو دبي، في الغاليريا بجزيرة المارية على مدار أسبوع حتى 15 الجاري.

ويأتي «ما وراء الضباب السويسري» على شكل مكعب أبيض مفتوح، ومن خلال ما يزيد على 1000 قطعة زجاجية كريستالية من مختلف الأحجام ومتعددة الجوانب والمعلقة على سقف من المرايا، يوفر الهيكل تفسيراً تجريدياً لأحد أبرز معالم الجناح وهي «هالة الضباب»، إذ يجد الزوار أنفسهم عند الدخول إلى الهيكل وسط هالة ضبابية.

وقال سفير سويسرا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ماسيمو بادجي، خلال تدشينه «ما وراء الضباب»: «يعد الهيكل التصميمي واحداً من أبرز المعالم التي تنتظر زوّار الجناح السويسري، والذي سيوفر لهم تجربة مفعمة بالمشاعر تتمحور حول الضباب السويسري».

وأضاف: «مسرورون بجلب هذا التصميم إلى الغاليريا بجزيرة المارية، لما سيوفره لسكان أبوظبي من فرصة للتعرف أكثر إلى الجناح السويسري، ومن هنا نتطلع قدماً للترحيب بكم جميعاً في جناحنا في أكتوبر المقبل».

وصمم مشروع الجناح السويسري في إكسبو 2020 دبي «انعكاسات» بواسطة فريق سويسري إبداعي.

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