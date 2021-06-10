الامارات | #«عزيزتي_حواء».. الحلي الصيفية تطل بتصاميم ضخمة

شكرا لقرائتكم خبر عن #«عزيزتي_حواء».. الحلي الصيفية تطل بتصاميم ضخمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتربع الحلي الضخمة على عرش الموضة في صيف 2021، لتمنح المرأة إطلالة جذابة تنطق بالفخامة والأبهة.

وأوضحت مجلة «Elle» المعنية بالموضة والجمال أن الحلي الذهبية والفضية تطل هذا الموسم بتصاميم ضخمة تستلهم روح موضة التسعينات الجذابة؛ إذ تأتي الأساور والقلائد والأقراط والخواتم بأحجام كبيرة لتمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار تعكس جرأتها وتفرّد أسلوبها.

وأضافت المجلة أن ارتداء الحلي الضخمة يتطلب أن يتمتع المكياج بالبساطة والهدوء للحصول على إطلالة مناسبة للحياة اليومية وبعيدة عن التكلف والمبالغة.

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