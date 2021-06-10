الامارات | هدية «إكسبو دبي».. 68 حكاية ملونة من حول العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن هدية «إكسبو دبي».. 68 حكاية ملونة من حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق «إكسبو 2020 دبي» أفضل هدية للقراءة في العطلات، بنشر التشكيلة الثالثة والأخيرة من مجموعة «قصص أطفال من أنحاء العالم»، التي تضم 68 من الروايات التراثية والقصص الشعبية للأطفال من دول متنوعة في قارات العالم الست.

وتحتفي هذه المجموعة من المختارات الأدبية بالتنوع والشمول، وتجسّد التزام «إكسبو» بشعاره الرئيس: «تواصل العقول وصنع المستقبل». وتجمع التشكيلة قصصاً مؤثرة ورسوماً ملونة من إسهامات أطفال وفنانين محترفين وقصّاصين، بالإضافة إلى أصوات ثقافية مرموقة من كل أرجاء المعمورة.

وقالت دانييل غرين، مدير أول المنتجات، مكتب المدير العام، «إكسبو 2020 دبي»: «لأن السنة الماضية لم تكن كغيرها من السنين، فإننا جميعاً بحاجة إلى فرصة للانطلاق في موسم العطلات الحالي، بغض النظر عن المكان الذي قد نقضي عطلتنا فيه. ولا طريقة أفضل من الغوص في تشكيلة فريدة من قصص الأطفال الهادفة والممتعة التي تحتفي بتعدد الثقافات والتنوع والشمول».

وأضافت «هذه هي النسخة الأخيرة من مغامرة جماعية تجمع قصاصين وفنانين، صغاراً وكباراً، من مختلف أنحاء العالم».

وتضم التشكيلة الجديدة 25 قصة جديدة في فصلين إضافيين، لتضاف إلى 19 قصة ضمها الجزء الثاني الذي نُشر في يناير الماضي، والجزء الأول الذي أُطلق في ديسمبر 2020 وضم 24 قصة، مثّلت شرارة لمجموعة متنوعة من المبادرات ذات الصلة من مختلف أنحاء العالم، من دروس رسم للأطفال إلى إطلاق نسخة باللغة البرتغالية وحتى إقامة فعاليات في المدارس تحتفي بالتنوع الثقافي والتسامح عن طريق الأدب.

وتُنشر تشكيلة «قصص أطفال من أنحاء العالم» في نسخة بصيغة «بي.دي.إف» متاحة للتنزيل مجاناً من موقع برنامج إكسبو للمدارس. وتتوافر التشكيلة أيضاً عبر تطبيق «أبل بوكس».

بينما تتوافر المجموعة القصصية باللغة الإنجليزية، وتضم الكتب كلمات وعبارات تنتمي لنحو 50 لغة، وتقدم لقطة لافتة لثقافات سرد القصص من بعض الدول المشاركة في «إكسبو» التي يفوق عددها 190 دولة.

ووقع الاختيار على القصص لمساعدة الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمس سنوات و12 سنة لاستكشاف ثقافات جديدة وإدراك القيم المشتركة، ومنح تقدير أكبر لإرثهم الخاص، وتطوير حبهم للقراءة. وستلي الإصدار الأخير تشكيلة خاصة مطبوعة، تُنشر قبل افتتاح «إكسبو» في الأول من أكتوبر المقبل.

تجربة استثنائية

ينظم «إكسبو 2020» بين الأول من أكتوبر و31 مارس المقبلين، ويدعو الزوار من مختلف أنحاء العالم إلى الانضمام لصنع عالم جديد، وحضور تجربة احتفالية استثنائية بالإبداع والابتكار والتقدم البشري والثقافة تدوم ستة أشهر.

تجمع التشكيلة قصصاً مؤثرة ورسوماً ملونة من إسهامات أطفال وفنانين محترفين وقصّاصين.

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