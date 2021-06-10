الامارات | حديقة الحيوانات بالعين: حققنا المستهدف في حفظ البيئة

شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوانات بالعين: حققنا المستهدف في حفظ البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن رسالتها في إثراء السياحة البيئية وحماية الثروات الطبيعية، أعلنت حديقة الحيوانات في العين عن أنها تجاوزت مستهدفها في الحد من التلوث البلاستيكي بنسبة 122%، إذ انخفض استهلاك صناديق العبوات البلاستيكية للمياه بين عامي 2019 و2020 من 13 ألفاً و130 صندوقاً إلى 5900.

وأضافت أنه على صعيد مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، تحسّن الاستهلاك في طاقة المبنى الفعلية بشكل كبير على كل من الأداء المرجعي لخط الأساس، وللتصميم بنسبة 71.21% و57.33% على التوالي، امتثالاً لمعايير شهادة لييد العالمية للاستدامة. كما حقق المركز نسبة انخفاض مباشر 20.89% في استهلاك الطاقة مقارنة بالعام الماضي، في ظل إغلاق المركز خلال جائحة «كوفيد-19» من مارس حتى أغسطس 2020، ما أدى إلى تقليل غازات الاحتباس الحراري والتكاليف التشغيلية.

وتعير حديقة الحيوانات بالعين التخضير المستدام والنباتات المحلية اهتماماً خاصاً، إذ تركز على الإدارة الاستباقية لمخاطر الأشجار ومواءمة الزراعات مع أهداف الحفظ، مثل مشروع تخضير سفاري العين الإفريقية، ومشروع مزرعة الكينا، ومشروع شاطئ البطاريق، ومشروع بيع الشتلات للزوار إسهاماً مجتمعياً من قبل المؤسسة، إضافة إلى مشروع زراعة وإكثار النباتات المهددة بالانقراض في مشتل المؤسسة، مثل النخيل المتقزم المعروف بالغضف، ونبات الخنصور.

ومن حيث الإنشاءات والمرافق، تعتمد الحديقة في مشروعاتها الرأسمالية التي تفتتح قريباً على مكونات صديقة للبيئة تخدم الأغراض السياحية، إضافة إلى التوعية بالتنوّع البيئي للزوار والطلبة والأكاديميين والباحثين الميدانيين، مثل مشروع «المحمية الطبيعية»، الذي يقدم نموذجاً للحياة البرية في مدينة العين، من حيث الحيوانات والنباتات المحلية، وأيضاً مشروع «الواحة الخضراء» للسيطرة على النفايات الحيوانية والنباتية وإعادة استخدام النفايات الخضراء. وكذلك مشروع «تطوير وتحسين شبكة الري بحديقة»، الذي يرشد استهلاك الثروة المائية، من خلال استبدال شبكات الري القديمة بشبكات متطورة والتحكم المركزي الآلي المتكامل.

انخفض استهلاك صناديق العبوات البلاستيكية للمياه بين عامي 2019 و2020 من 13 ألفاً و130 صندوقاً إلى 5900.

• مشروع «المحمية الطبيعية» يقدم نموذجاً للحياة البرية في مدينة العين، من حيث الحيوانات والنباتات المحلية.

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