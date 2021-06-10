الامارات | مهرجان أبوظبي يقدم عروضاً جديدة لـ «العود»

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أبوظبي يقدم عروضاً جديدة لـ «العود» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حلقة جديدة من سلسلة حلقات ملتقى العود العالمي، قدم مهرجان أبوظبي 2021، عروضاً موسيقية وتقريراً عن آلة العود ومسيرتها عبر منصاته الرقمية، بمشاركة نخبة من المبدعين من المغرب وسورية والأردن وتونس. وقدمت اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، التي تأتي ضمن فعاليات ملتقى العود العالمي، ﻋﺮوضاً للفنانين: إدرﻳﺲ اﻟﻤﻠﻮﻣﻲ، وﻧـﺒﻴﻞ ﻫـﻴﻼﻧـﺔ، وﻋـﻼء ﺷـﺎﻫـﻴﻦ، ودﻳـﻮ ﺑـﻴﻦ ﺳـﻮﻣـﺮ اﻟـﻨﺎﺻـﺮ، وﺑﺎﺳﻢ ﻳﻮﺳـﻔﻲ.

وسلط تقرير الحلقة، اﻟـﻀﻮء ﻋـﻠﻰ أﻋـﻤﺎل ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻌﻮد ﻧﺰﻳﻪ ﻏـﻀﺒﺎن، كما قدم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮاد اﻟﺼﻘﻠﻲ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺤﺜﻪ ﺣﻮل آﻟﺔ اﻟﻌﻮد وﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺘﺤﻮﻟﺔ.

ويتابع مهرجان أبوظبي فعالياته وعروضه العالمية، إذ يقدم بعد غدٍ الحلقة السادسة من سلسلة الملتقى.

ويمتد ملتقى العود العالمي، خلال الفترة من 25 مارس إلى 15 يونيو، ويضم سبع حلقات بهيكلية تلفزيونية، تقدم رؤی خاصة من أكاديميين ذوي خبرة في مجال الموسيقى والفنون، مع تناولهم لتاريخ وتطور آلة العود وكيف يتم دمج الآلة في الصناعة الرقمية والمشهد الموسيقي اليوم، بمشاركة 27 من عازفي العود من 14 دولة لأداء العديد من القطع المؤلفة والمتنوّعة خصيصاً لآلة العود.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان أبوظبي 2021، في دورته الـ18 تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن» تستمر على مدار عام كامل، إذ يدمج بين العروض التقليدية والعروض الافتراضية المعتمدة على أحدث التقنيات الرقمية، كما يتميز بمجموعة من عروض الأداء والمعارض، بمشاركة 500 فنان من أكثر من 50 بلداً.

• الحلقة استضافت عازفين من المغرب وسورية والأردن وتونس.

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