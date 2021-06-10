الامارات | رحيل ريتشارد إرنست.. الفائز بـ «نوبل» للكيمياء عام 1991

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل ريتشارد إرنست.. الفائز بـ «نوبل» للكيمياء عام 1991 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غيّب الموت العالم السويسري ريتشارد إرنست الذي يعد أحد مطوّري التصوير بالرنين المغناطيسي النووي (إم.آر.آي) والحائز جائزة نوبل للكيمياء عام 1991، إذ توفي عن 87 عاماً.

ورحل إرنست في فينترتور بكانتون زيوريخ، المدينة التي ولد فيها في 14 أغسطس 1933.

وكان الأستاذ السابق في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا يعيش منذ بداية العام الماضي في دار للمسنين في مسقط رأسه.

ومنحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم السويسري جائزة نوبل للكيمياء عن تحقيقه «تطويراً مهماً في منهجية التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي (إن.إم.آر)»، أتاح ابتكار التصوير بالرنين المغناطيسي الذي بات أداة أساسية في الطب الحديث.

وفي اليوم الذي أُعلن فيه منحه الجائزة قال البروفيسور إرنست إن «استخدام هذه التقنية يتيح التحقيق في كل شيء تقريباً، إذ يمكن بواسطتها فحص جسم الإنسان.. والعمليات الفيسيولوجية، ويمكن استخدامها في الكثير من التطبيقات الطبية. ومن ناحية أخرى، يمكن تحليل الجزيئات، وشكلها، ودينامياتها، وكيفية تحرُّك مختلف الجزيئات وتفاعلها معاً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news