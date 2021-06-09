بعد غزوه للبيوت.. 7 طرق فعالة وآمنة تقضي على النمل في المنازل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يظهر النمل بكثرة في المنازل خلال فصل الصيف، إذ يخرج من جحوره بعد اختباءه بها في فصل الشتاء، ليملأ أرجاء المنزل بأكملها، لنجده في المطبخ والحمام والغرف، وأحيانًا كثيرًا على «السراير» وأريكة الجلوس، ومن جانبهن يحرصن السيدات على البحث عن الطرق الآمنة للتخلص من النمل بعد اجتياحه للمنازل.

ونرصد من خلال هذا التقرير عدد من الطرق الآمنة للتخلص من النمل الذي يظهر بكثرة في المنازل، وفق الموقع الطبي «health line»، كالتالي:

طرق آمنة للتخلص من النمل في المنازل

1- استخدام منظف زجاج ومنظف سائل: يمكن أن يساعد الجمع بين منظف الزجاج بالرش مع المنظفات السائلة أو صابون الأطباق في ردع النمل من دخول المنازل، ويقوم بذلك عن طريق إزالة أثر الفرمون المعطر الذي يتركونه وراءهم عند المشي، يمكن أن يتم مزجها معًا والرش على المناطق التي يبدو أن النمل يتجمع فيها أو نشأ منها، ثم يتم مسح المنطقة بعد الرش، تاركًا بقايا خفيفة.

2- صابون اليدين: إذا كانت رائحة منظف الزجاج تزعجك، فقد يكون استخدام صابون اليد كافيًا لإزالة النمل، الماء والصابون من أي نوع يزيل رائحة فرمونات النمل، يتم استخدامه في مسارات النمل ونقاط الدخول في المنزل، إذ أنه بدون مسارات فرمون لمتابعة، يكون النمل غير قادر على التواصل مع بعضهم البعض.

3- الفلفل: رائحة الفلفل من أكثر الروائح المزعجة، ويمكن تجربة الفلفل الأسود أو الأحمر كرادع للنمل، ومن الممكن رش الفلفل حول الألواح وخلف الأجهزة، فقد يساعد هذا في إبعاد النمل.

4- النعناع: يتم استخدام النعناع كطبيعي للحشرات وقد يكون فعالًا جدًا في صد النمل والحشرات الأخرى، مثل البعوض، يتم مزج 10 إلى 20 قطرة من زيت النعناع العطري مع كوبين من الماء، رش الخليط حول الألواح والنوافذ في المنزل.

5- الخل الأبيض: يمكن استخدام الخل الأبيض للتخلص من النمل عن طريق مسحه بمحلول خل وماء أو خل مستقيم، فهو يساعد على قتل النمل وطرده، وإذا كنت تعاني من مشكلة النمل، حاول استخدام الخل المخفف لتنظيف الأسطح الصلبة، بما في ذلك الأرضيات وأسطح العمل، في جميع أنحاء المنزل.

6- نشا الذرة: يتم استخدام نشا الذرة عن طريق سكب مجموعة النمل بأكملها وأضافة الماء فوقها، والنتيجة تكون مرضية بشكل كبير إذ أنه يؤدي إلى موت النمل في الحال.

7- القهوة المطحونة: يمكن استخدام القهوة المطحونة عن طريق رش القهوة المطحونة على الأسطح التي تستخدم لمرة واحدة، وتركها بالقرب من المناطق التي تجذب النمل، مثل أوعية الحيوانات الأليفة والنباتات.