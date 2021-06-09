توفى والدها وأخيها خلال شهرين فقط.. ناهد السباعي: بكلم الميتين «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت الفنانة ناهد السباعي لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية، ما جعلها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت «السباعي» متابعيها، اليوم، فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام بعد مثولها للشفاء، وخلال مقطع الفيديو، الذي لم تتجاوز مدته الدقيقة، ظهرت «ناهد» خلال حضورها أحد العروض الخاصة بالموضة في لبنان، حيث ظهرت مرتدية فستان أسود «أوف شولدر» أسفل الركبة، وذو نقوش حمراء، مع تسريحة الشعر المموج.

وفي لقاء تلفزيوني نادر للفنانة ناهد السباعي، خلال استضافتها في برنامج «شيخ الحارة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، قالت إنها تتلقى إشارات دائمًا من جدها الفنان الراحل فريد شوقي وأخوها، لافتة إلى أنها تتحدث مع المتوفيين باستمرار.

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل حديث الفنانة ناهد السباعي حول حديثها مع المتوفيين، وفق ما صرحت به خلال استضافتها في حلقة البرنامج، كالتالي:

ناهد السباعي: محضرتش فرحي بعد ما اخويا المتوفي بعتلي إشارة

قالت الفنانة ناهد السباعي، إن السبب الرئيسي الذي جعلها تلغي حضورها لحفل زفافها، أنها طلبت من الله أن يرسل لها غشارة لتتخذ قرار حول حضورها حفل الزفاف من عدمه، وعقب ذلك الطلب وجدت ابنة أخيها تهاتفها لتخبرها أن يدها تعرضت للحروق، وعقب معرفتها بذلك أدركت أن أخيها يرسل لها إشارة ليخبرها بعدم استكمال ذلك الزواج.

واضافت «السباعي» في ذات الحلقة، أنها تتحدث مع المتوفيين دائما، مشيرة إلى أنها تتواصل باستمرار مع أهلها الذين فارقوا الحياة، لافتة إلى أن ذلك لم يكن تهيؤات لها، ولكنها تشعر بالسعادة والراحة بعد حديثها معهم، موضحة أنها لم تسمعهم، ولكنها تتحدث معهم فقط، إذ أن والدها وأخيها توفوا خلال شهرين فقط، كما أنها تفعل ذلك لأنها كانت متعلقة بهم كثيرًا.