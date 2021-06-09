بطلة مسلسل «موسى» تستعرض لياقتها باليوجا وسط الجبال «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة تارا عماد، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة جديدة لها، أثناء ممارستها اليوجا، بصحبة صديقة لها، وسط إحدى المناطق الجبلية.

وخلال الصورة، ظهرت «تارا» مرتدية شورت وفانلة بيضاء، واستعرضت لياقتها ومرونة جسدها وسط الجبال، بصحبة صديقتها.

تفاعل المتابعون مع الصورة

ولاقت الصورة تفاعل واستحسان الآلاف من المتابعين، فضلا عن عدد من مشاهير الفن، الذين شجعوا الفنانة الشابة.

تارا عماد وممارسة اليوجا

وتحرص تارا عماد من حين لآخر، على ممارسة رياضتها المفضلة اليوجا، حيث تشارك متابعيها صور ولقطات خلال الخضوع للتمرينات الرياضية الخاصة بها.

معلومات عن تارا عماد

ويذكر أن الفنانة الشابة، شاركت في بطولة مسلسل «موسى» رمضان الماضي 2021، حيث قدمت اللون الصعيدي بدور حبيبة محمد رمضان المتوفية «نجاة»، وجاء مشهد وفاتها في الحلقات الأولى من العمل وحاز على إشادة كبيرة إذ برعت في تأديته، وأثنى عليها الجميع، حتى ظهرت مجددًا ضمن أحداث المسلسل في الحلقة 21، بروحها بعدما تخيل «موسى» ذلك في ليلة زفافه.

ويُقدم«هُن»، خلال السطور التالية، معلومات عن الفنانة تارا عماد.

- تارا عماد، ممثلة وعارضة أزياء مصرية.

- ولدت في 11 مايو عام 1993، وتبلغ من العمر 28 عامًا.

- تارا ولدت لأب مصري وأم يوغسلافية من مونتينيغرو.

- بدأت حياتها المهنية في سن مبكر، حيث ظهرت في العديد من الإعلانات منذ كان عمرها 4 سنوات.

- عملت تارا كعارضة أزياء منذ كان عمرها 14 سنة.

- شاركت بعمر الـ 17 سنة في مسابقة ملكة جمال العالم من المراهقات والتي أقيمت في البرازيل، واستطاعت أن تعود لمصر بلقب ملكة جمال أفريقيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم للمراهقات عام 2010.

- بعد الثانوية العامة انتسبت إلى كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى متابعتها ورش تمثيل سواء مع الفنان أحمد كمال أو أون لاين مع مؤسسات أمريكية.

- كانت أولى أعمالها الفنية كان في مسلسل «الجامعة» الذي ضم عددا من الممثلين الشباب، وإخراج هاني خليفة عام 2011.