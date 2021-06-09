لتجنب الولادة قبل الموعد.. طبيب يشرح ما يحدث للمرأة الحامل والمرضعة عند تناول لقاح كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

على مدار العام ونصف الماضيين، وبعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، أصبح هناك تخوفات كثيرة حول الإصابة بفيروس كورونا، وبشكل خاص لأصحاب الأمراض المزمنة، إذ يحرص الكثير منهم على تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، لتقليل نسبة الإصابة به، وتعاني المرأة الحامل والمرضع من هواجس وتخوفات كثيرة من تأثير اللقاح على الحمل أو الرضاعة.

ونرصد من خلال هذا التقرير تأثير لقاح كورونا على المرأة الحامل والمرضع، وفق الدكتورعمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، استاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، كالتالي:

هل تستطيع السيدات المرضعات الحصول على لقاح كورونا؟

أوضح الدكتور عمرو حسن، أنه طبقا للدراسة التى نشرتها الكلية الملكية البريطانية لأطباء النساء والتوليد «RCOG» أنه لا يوجد خطر معروف في إعطاء لقاحات COVID-19 المتاحة للنساء المرضعات، وعلى الرغم من عدم وجود بيانات أمان لهذه اللقاحات في الرضاعة الطبيعية، ولكن فى نفس الوقت لا توجد آلية معقولة يمكن من خلالها أن ينتقل أي مكون من مكونات اللقاح إلى الطفل من خلال حليب الثدي، لذلك يجب عدم التوقف عن الرضاعة الطبيعية من أجل الحصول على التطعيم ضد COVID-19.

ماهي فوائد تناول لقاح كورونا في الحمل؟

قال «حسن» لـ«هُن»، إن التطعيم فعال في الوقاية من عدوى COVID-19 لدى أكثر من نصف النساء اللائي ثبتت إصابتهن بـ COVID-19، وأثناء الحمل لا تظهر عليهن أي أعراض على الإطلاق، ولكن بعض النساء الحوامل يمكن أن يصبن بأمراض مهددة للحياة من COVID-19، خاصة إذا كانت تعانى من أمراض طبية مزمنة أو خطيرة.

وأشار، إلى أن في الشهور الأخيرة من الحمل، تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بتوعك خطير من COVID-19، وفي حالة حدوث ذلك، فمن المرجح أن يولد الطفل قبل الأوان بـ 3 مرات، ما يؤثر على صحته على المدى الطويل.

وتشمل فوائد التطعيم ما يلي:

- الحد من المرض الشديد للحامل.

- تقليل مخاطر الخداج على الطفل.

- يحتمل أن يقلل من انتقال العدوى إلى باقي أفراد الأسرة.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور عمرو حسن، أنه يجب مناقشة فوائد ومخاطر لقاح COVID-19 أثناء الحمل على أساس فردي، كما يجب أن تتضمن المناقشة إقرارًا بأنه على الرغم من عدم وجود مخاطر معروفة مرتبطة بإعطاء لقاحات أخرى غير حية للنساء الحوامل، فلا توجد بيانات محددة حتى الآن حول سلامة التطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 أثناء الحمل.